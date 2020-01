Huawei è uno dei brand più ricercati e affidabili quando si parla di smartphone, perché riesce a coprire ogni fascia di mercato e ogni esigenza dei consumatori. Per questo motivo non è semplice orientarsi nella scelta di uno smartphone Huawei.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Huawei, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Huawei divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Serie Y – Lite (fino 250 Euro)

Serie Nova – Lite (250-500 Euro)

Serie P – Mate (500-750)

Serie Porsche Design (oltre 750)

Come scegliere il Miglior Smartphone Huawei

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Huawei, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Huawei? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Huawei?

Risposte:

Le differenze sono nette. Huawei propone anche smartphone di fascia bassa con materiali ovviamente diversi rispetto a smartphone che costano il triplo. Huawei però offre anche la famiglia Nova che è un giusto mezzo tra la fascia bassa e la fascia alta, potrebbe risultare una scelta vincente. Come sempre dipende. Se state cercando il top in assoluto per potenza ed eleganza si punta alla famiglia Mate o addirittura alle versione luxury come le Porsche Design. Se cercate un device top gamma, sicuramente la famiglia P sarà in grado di dare soddisfazioni così come la famiglia Nova anche se in porzione minore. Dalla famiglia Nova in su, l’esperienza d’uso è sicuramente soddisfacente.

Miglior Smartphone Huawei

Miglior Smartphone Huawei fino a 250€

Huawei Y6 2017

Huawei non ha dimenticato come si sviluppa un device di fascia bassa e questo Huawei Y6 2017 è la prova. Forse uno dei migliori low cost Android presenti sul mercato. Buonissime le prestazioni e assolutamente non malaccio la fotocamera.

Anche in questo caso i soli 16 GB di memoria interna sono un piccolo limite ma stiamo parlando di una cifra richiesta molto bassa per l’esperienza offerta. Ecco la scheda tecnica di Huawei Y6 2017:

Display :5

:5 CPU :MediaTek MT6737T

:MediaTek MT6737T RAM :2

:2 Memoria Interna :16 Espandibile

:16 Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 6.0 Marshmallow + EMUI 4.0

Info e dettagli su Huawei Y6 2017 nella scheda tecnica.

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 è uno smartphone completo sotto ogni punto di vista. Ha un display con notch a goccia che lo rende moderno e molto più comoda da impugnare. Importante notare la presenza della doppia fotocamera con intelligenza artificiale.

Huawei P Smart 2019 introduce un nuovo processore, il Kirin 710 con gestione dell’intelligenza artificiale. Questo processore è in grado di far viaggiare P Smart 2019 in maniera molto fluida. Il prezzo è di 229 Euro ma sicuramente laverà nel tempo e diventerà ancora più desiderabile.

Display :6.21

:6.21 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P Smart 2019 nella scheda tecnica.

Huawei P Smart

Huawei P Smart è uno smartphone che si distingue per aver portato uno schermo 18:9 FullHD+ nella fascia bassa del mercato ma non solo. Huawei P Smart è anche dotato di una doppia fotocamera da 13 + 2 Megapixel sul posteriore per ottenere il ricercato effetto bokéh.

Ha anche delle ottime caratteristiche tecniche, è il vero candidato best-buy per il 2018. Da tenere in seria considerazione.

Display :5.65

:5.65 CPU :Kirin 659

:Kirin 659 RAM :3

:3 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8 Oreo + EMUI 8

Info e dettagli su Huawei P Smart nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Huawei 250€ – 500€

Huawei P Smart Z

Huawei P Smart Z è un device che ha un display full screen enorme ma senza notch o buchi. Infatti la fotocamera frontale da 116 Megapixel è pop-up, spunta fuori dal corpo dello smartphone appena si vuole fare una foto, chi ama fare selfie sarà assolutamente soddisfatto da questa divertente soluzione.

Ma è anche uno smartphone per chi cerca prestazioni e solidità. Ha un display FullHD+, 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna. Il design è anche molto interessante, la costruzione è validissima. Huawei P Smart Z è uno dei migliori smartphone Huawei in circolazione.

Display :6.59

:6.59 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P Smart Z nella scheda tecnica.

Huawei P Smart Plus

Huawei P Smart Plus è uno smartphone completo sotto ogni punto di vista. Ha un display con notch che lo rende moderno e molto più comoda da impugnare. Importante notare la presenza di quattro fotocamere con intelligenza artificiale.

Huawei P Smart Plus introduce un nuovo processore, il Kirin 710 con gestione dell’intelligenza artificiale. Questo processore è in grado di far viaggiare P Smart Plus in maniera molto fluida. Il prezzo è di 299 Euro e si può comprare solo su Amazon come i veri best buy.

Display :6.3

:6.3 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 EMUI 8.2 Oreo

Info e dettagli su Huawei P Smart Plus nella scheda tecnica.

Huawei P10

Huawei Nova 5T è completo ed affidabile. Ha prestazioni da flagship grazie al Kirin 980 ma costa la metà dei flagship. 429 Euro per Huawei Nova 5T è una cifra giusta che fa alzare molto il rapporto qualità prezzo.

Ha ben 4 fotocamere, 48 Megapixel per la principale, la ultra wide, la macro e la ritratto. Ha il display con foro completamente borderless e con risoluzione FullHD+. Oltre al processore top c’è una grande batteria da 3750 mAh. Ecco la scheda tecnica di Huawei Nova 5T:

Display :5.1

:5.1 CPU :Kirin 960

:Kirin 960 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :20Mp

:20Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat - EMUI 5.1

Info e dettagli su Huawei P10 nella scheda tecnica.

Huawei P30 Lite

Il nuovo arrivato di Huawei per la fascia media si chiama P30 Lite. Le sue specifiche non cambiano molto rispetto alle altre proposte di Huawei ma ha un design totalmente diverso.

Prima di ogni cosa ha un bel display con il famoso Notch a goccia, un fattore che lo rende sicuramente più moderno e dal look simile a smartphone premium. C’è anche una gran bella tripla camera e delle prestazioni sempre solide. Candidato best buy quando il prezzo calerà. Ecco la scheda tecnica di Huawei P30 Lite:

Display :6.15

:6.15 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :256 GB Espandibile

:256 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P30 Lite nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Huawei 500€ – 750€

Huawei Nova 5T

Huawei con Mate 10 Pro fa sul serio. Il suo design è molto elegante e curato ma sembra essere anche solido quanto basta ai graffi e le impronte digitali. Ha un display da 6″ FullHD+ 18:9 borderless che permette di utilizzare questo smartphone in comodità.

La scheda tecnica è impressionante con ben 128 GB di memoria intera e una RAM da ben 6 GB. Il processore è un Kirini 970 con NPU integrata per l’intelligenza artificiale, questo è davvero un device smart. Il software è già prontissimo grazie alla presenza di Android 8.0 Oreo + EMUI 8.

La fotocamera è sempre firmata Leica con un doppio modulo da 12 Megapixel RGB f1.7 OIS + 20 Megapixel B&W, gli scatti sono da prima classe. Huawei Mate 10 Pro è uno dei migliori smartphone nella fascia premium.

Display :6.2

:6.2 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6

:6 Memoria Interna :128 Espandibile

:128 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI

Info e dettagli su Huawei Nova 5T nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Huawei oltre 750€

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Porsche Design è un luxury phone, sicuramente non alla portata di tutti. Il design è elegantissimo, curato in ogni singolo particolare e poi c’è il logo Porsche Design che attira l’attenzione di tutti su questo smartphone.

Non solo design, questa versione legante di Mate 10 Pro ha la stessa identica configurazione del Mate ma con l’aggiunta di una memoria interna da ben 256 GB. Altra differenza con il Mate 10 Pro è la presenza di accessori curati da Porsche. Il prezzo è altissimo, 1395 Euro per avere pura esclusività.

Display :6

:6 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 970 + NPU

:Huawei HiSilicon Kirin 970 + NPU RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :20Mp

:20Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0

Info e dettagli su Huawei Mate 10 Porsche Design nella scheda tecnica.

Huawei Mate 10 Porsche Design 14 cm (5.5") 6 GB 256 GB Doppia SIM 4G Nero 4000 mAh 456€ ► 546.53€ ► 584.15€ ►

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è un gran smartphone. Esteticamente bellissimo grazie al vetro posteriore che ha dei riflessi di luce spettacolari sopratutto nella colorazione Breathing Crystall. P30 Pro ha anche un notch a goccia sulla parte frontale senza rinunciare ad un veloce sensore di impronte digitali posto sotto al display ma rinuncia, invece, ad una capsula auricolare fisica per far uscire l’audio dal display.

Il display è da 6.47″ OLED risoluzione FullHD+ con colori carichi, profondi ma naturali. Dal punto di vista tecnico è una bomba con il Kirin 980+ doppia NPU con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il punto forte però è la quadrupla fotocamera posteriore firmata Leica con 40 Megapixel + 20 Wide angle + 8 Megapixel Zoom 5X + 3D ToF. Non si tratta solo di dati tecnici ma anche del supporto della intelligenza artificiale che rende ogni risultato incredibile, i livelli di zoom sono fantastici ed impressionanti. Anche la camera frontale è ben 32 Megapixel tutti di qualità. Il cerchio si chiude con la batteria da 4200 mAh. Un signor smartphone da Huawei, uno dei migliori.

Display :6.47

:6.47 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55

:Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 9 EMUI 9.1 Pie

Info e dettagli su Huawei P30 Pro nella scheda tecnica.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei con il Mate 20 Pro ha creato lo smartphone con la tripla fotocamera che tutti desideravano da tempo: un sensore principale da 40 Megapixel, un sensore wide angle da 20 Megapixel e un sensore zoom 3x da 8 Megapixel. L’esperienza fotografica di Mate 20 Pro, oltre ad essere completa e versatile è accompagnata da Intelligenza Artificiale spinta dalla doppia NPU del processore Kirin 980.

Anche il resto delle specifiche sono impressionanti, il display è da 6.4″ con tecnologia OLED e risoluzione 2K+. Non solo, ha il supporto HDR, il notch per lo sblocco facciale in 3D e i bordi edge per renderlo più comodo da impugnare. Non è finita qui, nel display è integrato anche un sensore di impronte digitali decisamente comodo, rapido e sicuro.

Anche la batteria è di grande livello con un modulo da 4200 mAh che si ricarica in maniera veloce con il caricatore rapido incluso in confezione (70% in 30 minuti). C’è il supporto alla ricarica wireless e anche alla ricarica wireless inversa. In parole povere, Huawei Mate 20 pro ha così tanta batteria da riuscire a caricare in maniera wireless altri smartphone.

Vero, il prezzo di listino è alto, Huawei Mate 20 Pro costa 1099 Euro ma se state cercando il massimo della tecnologia in circolazione, solo questo smartphone è in grado di offrire un pacchetto completo.

Display :6.39

:6.39 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:OS Android Pie 9.0 con EMUI 9.0

Info e dettagli su Huawei Mate 20 Pro nella scheda tecnica.

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro è l’ultimo super top di gamma del brand, arriverà in Italia ma non si sa ancora quando. Huawei Mate 30 Pro ha un display OLED da 6.5″ con risoluzione FullHD+ e bordi laterali assenti grazie alla tecnologia Waterfall (non ha il tasti del volume). Le cornici sono ridottissime anche se c’è un piccolo notch ad isola che integra una dual camera frontale più sensore ToF 3D per il Face Unlock sicuro.

Dal punto di vista tecnico, la serie Mate di Huawei è sempre stata incredibile e quest’anno non si smentisce con il processore Kirin 990 con supporto 5G (presentato ad IFA di Berlino). Ben 12 Gb di RAM accompagnano la memoria veloce UFS 3.0 da 512 GB, il tutto per velocizzare Android 10 con la interfaccia EMUI 10. Huawei Mate 30 Pro ha una quad camera posteriore Leica così composta (nota di merito per il flash dual led di grandi dimensioni):

Sensore principale 40 Megapixel OIS f1.6 RYYB

Sensore Cine 40 Megapixel ultra wide

Sensore 8 Megapixel Zoom 3x ottico (ibrido 5x)

Sensore ToF 3D

Vero, il prezzo di listino è alto ed al momento non ha le Google App ma Huawei Mate 30 Pro è fantastico, costa 1199 Euro in versione con supporto alle reti 5G ma li vale tutti.

Display :6.5

:6.5 CPU :Kirin 990

:Kirin 990 RAM :12

:12 Memoria Interna :512 Espandibile

:512 Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 10 + EMUI 10

Info e dettagli su Huawei Mate 30 Pro nella scheda tecnica.

Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47") 8 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Nero 4200 mAh 68€ ► 618.86€ ►

