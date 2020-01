Ricordate il vecchio motto: “Meglio Moto G”? Nel corso degli anni gli smartphone Motorola sono stati apprezzati per il buon rapporto qualità-prezzo, sopratutto della linea Moto G.

Ma Motorola sotto la cura di Lenovo ha prodotto anche smartphone modulari dal prezzo decisamente più alto in grado di essere unici sul mercato. Ecco perché la scelta del Miglior Smartphone Motorola diventa più difficile.

Ultimamente la scelta si è un po’ ristretta per gli smartphone Motorola ma non è comunque facile puntare al migliore per il rapporto qualità-prezzo. Il motivo è semplice, i modelli nel corso degli anni non sono mai stati sensibilmente diversi rispetto alla precedente generazione e questo potrebbe portare l’utente finale alla confusione.

Un altro fattore da tenere in forte considerazione è il prezzo in discesa della precedente generazione, spesso e volentieri non è sempre consigliato prendere il nuovo modello ad un prezzo più alto ma che non si differenzia tanto dalla vecchia versione. Motorola è uno di quei brand che punta ancora sulla personalità ma purtroppo, questa decisione li rende tutti un po’ uguali ad un occhio non troppo esperto. Detto questo, la guida ai Migliori Smartphone Motorola è sicuramente il posto giusto per avere idee chiare.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Motorola, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Motorola divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Come scegliere il Miglior Smartphone Motorola

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Motorola, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Motorola? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Motorola?

Risposte:

Motorola ha delineato una strada precisa: smartphone con Android stock ma in grado di fare di più con i Moto Mods. I moduli però non si estendono anche per la fascia media e la fascia bassa, questa è la più grande differenza tra le linee prodotto di Motorola. Dipende ma generalmente si può trovare un gran bel compromesso nella fascia media del mercato sopratutto con Moto X4 e Moto Z3 Play compatibile anche con i Moto Mods. Sempre vendutissimo il Moto G mentre se si punta al massimo si deve scegliere il Moto Z2 Force con il suo display indistruttibile.

Miglior Smartphone Motorola

Miglior Smartphone Motorola Moto E fino a 200€

Motorola Moto E4 Plus

Motorola ha pensato a tutti gli amanti della durata della batteria e con questo Moto E4 Plus ha fatto decisamente centro.

La sua features principale la batteria da 5000 mAh ma anche il display da 5,5″ HD non delude. Il software è Android 7.1 Nougat e probabilmente verrà aggiornato ad Oreo in tempi brevi. Motorola Moto E4 Plus è un vero tutto fare.

Display :5.5

:5.5 CPU :MediaTek MT6737 Cortex-A53 1.3 GHz Quad Core

:MediaTek MT6737 Cortex-A53 1.3 GHz Quad Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat

Info e dettagli su Motorola Moto E4 Plus nella scheda tecnica.

Motorola Moto E4 Plus Smartphone, Memoria Interna da 16 GB, Doppia Nano-SIM, Grigio 0€ ► 669€ ►

Miglior Smartphone Motorola Moto G 200€ – 300€

Motorola Moto G7 Plus

Meglio Moto G! Il classico motto che spopola sul web è sempre vero, Motorola Moto G7 Plus è un vero best buy in questa fascia di prezzo grazie alle sue specifiche tecniche importanti. Moto G7 Plus però non è solo scheda tecnica, anzi.

L’esperienza utente di Moto G6 Plus è il suo punto forte grazie alla presenza di Android 9 Oreo completamente stock. La sua super durata della batteria è davvero invogliante. Ecco la scheda tecnica di Motorola Moto G7 Plus:

Display :6.24

:6.24 CPU :Snapdragon 636

:Snapdragon 636 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Motorola Moto G7 Plus nella scheda tecnica.

Motorola One

Motorola abbraccia il notch con One, il suo primo smartphone con Android One. La scheda tecnica non è particolarmente entusiasmante ma grazie alle prestazioni convincenti e ad una discreta fotocamera, questo smartphone potrebbe dire la sua appena di troverà ad un prezzo leggermente più basso.

Display :5.9

:5.9 CPU :Snapdragon 625

:Snapdragon 625 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android One 8.1 Oreo

Info e dettagli su Motorola One nella scheda tecnica.

Motorola one 15 cm (5.9") 3 GB 32 GB Doppia SIM 4G Nero 3000 mAh 140.94€ ► 173€ ►

Motorola One Vision

Motorola One Vision è uno smartphone del brand moto interessate grazie alla sua fotocamera e al suo display. Il pannello infatti è da 6.3″ IPS FullHD+ con rapporto di forma in 21:9 e un buco per la fotocamera frontale da 25 Megapixel. La dual camera posteriore è da 48 Megapixel ed ha la night mode per migliorare le prestazioni in scarsa luminosità.

Il software è sempre Android 9 Pie completamente stock con qualche utile funzione di motorola con le Azioni Moto in grado di accedere rapidamente alla fotocamera, alla torcia ed altre features.

Display :6.3

:6.3 CPU :Exynos 9609

:Exynos 9609 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9.0

Info e dettagli su Motorola One Vision nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Motorola Moto X 300€ – 450€

Motorola Moto Z3 Play

Moto Z3 Play è la proposta più intrigante di questa fascia per le infinite possibilità offerte dalla modularità Moto Mods. Se non si vuole entrare nel mondo modulare, Moto Z3 Play ha una bella durata della batteria e una esperienza software Android pulita e fluida. Se cercate una qualità telefonica impeccabile, scegliere un Motorola è sempre la cosa giusta.

Ecco la scheda tecnica di Moto Z3 Play:

Display :6

:6 CPU :Qualcomm Snapdragon 636

:Qualcomm Snapdragon 636 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su Motorola Moto Z3 Play nella scheda tecnica.

Motorola Moto Z3 Play Smartphone con moto Power Pack (6 pollici), 4 GB RAM/64 GB, Android Deep Indigo 0€ ► 115€ ►

Miglior Smartphone Motorola Moto Z oltre 450€

Motorola Razr 2020

Motorola ha annunciato il futuro degli smartphone pieghevoli, il nuovo Razr 2020. Riprende esattamente le linee del vecchio e storico modello ma ha un display Oled pieghevole al suo interno. Il tutto è mosso ovviamente da Android.

Non è un top di gamma dal punto di vista tecnico ma è sicuramente uno smartphone pieghevole impressionante e che convince molto di più di tutti gli altri visti fino a questo momento. Motorola Razr 2020 è un prodotto pronto e disponibile al preordine il 4 Dicembre al prezzo di 1599 Euro (il prodotto è in ritardo, arriverà a fine Gennaio 2020).

Display :6.2

:6.2 CPU :Snapdragon 710

:Snapdragon 710 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Motorola Razr 2020 nella scheda tecnica.

Motorola One Vision Dual SIM, 128GB, 48MP, Android 9 Pie, Display CinemaVision FHD+ da 6,3", Blu (Sapphire Blue) 184€ ► 299.99€ ►

