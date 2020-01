Siete in cerca di uno smartphone Samsung? Amate il brand ma in giro vedete tante proposte e non sapete esattamente a che linea corrispondono? Nessun problema, la guida al Miglior Smartphone Samsung serve a mettere ordine.

Nella scelta del Miglior Smartphone Samsung bisogna tenere ben presente la linea prodotto e per chi è rivolto quel prodotto, il prezzo è sempre un fattore determinante nella scelta.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Samsung, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Samsung divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Galaxy J (fino 250 Euro)

Galaxy A (250-500 Euro)

Galaxy S (500-750)

Galaxy Note (oltre 750)

Come scegliere il Miglior Smartphone Samsung

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Samsung, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Samsung? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Samsung?

Risposte:

Samsung ha una divisione dei suoi smartphone molto semplice. C’è la linea Galaxy J dedicata alla fascia bassa del mercato che offre un discreto rapporto qualità-prezzo. Segue la linea Galaxy A che sta diventando sempre più affidabile e invogliante, si continua con la linea Galaxy S che corrisponde ai device top gamma. Si chiude con la linea Galaxy Note che comprende gli smartphone premium. Ovviamente tutto dipende da cosa ci dovete fare con lo smartphone. Se siete degli utenti poco esigenti, il consiglio generale è di non andare oltre la serie Galaxy A. Se cercate qualcosa in più dal vostro smartphone, come per esempio una bella fotocamera, è il caso di puntare alla serie Galaxy S. Se cercate il top in tutto, non c’è nemmeno bisogno di scriverlo, c’è il Galaxy Note che vi attende.

Miglior Smartphone Samsung

Miglior Smartphone Samsung Galaxy J fino a 250€

Samsung Galaxy A40

La fascia più bassa di Samsung non è assolutamente male, il Galaxy A40 è un buon device dal prezzo contenuto. Ha un bel display con notch a goccia Amoled ma la batteria è un po’ piccolina rispetto ai suoi fratelli ma resta comunque una scelta valida.

Display :5.9

:5.9 CPU : Exynos 7904

: Exynos 7904 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android + One UI

Info e dettagli su Samsung Galaxy A40 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy M20

Samsung propone uno smartphone dal prezzo decisamente accessibile. il Galaxy M20 ha un display con notch a goccia e cornici ridotte ma non è un amoled come da tradizione per il brand.

Samsung Galaxy M20 ha anche una dual camera con un sensore grandangolare, una vera rarità per la fascia di prezzo. Chiude il cerchio l’enorme batteria da 5000 mAh e un prezzo molto interessante per uno smartphone Samsung.

Display :6.3

:6.3 CPU :Exynos 7

:Exynos 7 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo + Samsung Experience 9.5

Info e dettagli su Samsung Galaxy M20 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Samsung Galaxy A 250€ – 500€

Samsung Galaxy A50

Il Samsung Galaxy A50 ha praticamente tutto ciò che serve su uno smartphone moderno: un bel display SuperAmoled con un sensore di impronte digitali integrato, una buonissima tripla fotocamera e una batteria molto interessante. Costa il giusto ed offre prestazioni interessanti.

Display :6.4

:6.4 CPU :Octa-Core a 1,8Ghz

:Octa-Core a 1,8Ghz RAM :4/6 GB

:4/6 GB Memoria Interna :64/128GB Espandibile

:64/128GB Espandibile Fotocamera :Mp

:Mp Sistema Operativo:Android 9.0 Pie

Info e dettagli su Samsung Galaxy A50 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy A8 2018

La novità in questa gamma però si chiama Samsung Galaxy A8 e sembra essere un piccolo top gamma con il suo display in 18:9 dai bordi ridotti. Il sensore di impronte digitali c’è, è stato postato sul retro sotto la fotocamera. Il design è molto simile ad un Galaxy S8, le prestazioni sono meno corpose ma è davvero poca cosa.

Questo Galaxy A8 ha tutto al posto giusto, costa e anche un bel po’ ma ne vale assolutamente la pena con l’attuale prezzo online.

Display :5.6

:5.6 CPU :SAMSUNG Exynos 7 Octa 7885

:SAMSUNG Exynos 7 Octa 7885 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 7.1.1 Nougat

Info e dettagli su Samsung Galaxy A8 2018 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Samsung Galaxy S 500€ – 750€

Samsung Galaxy A9

La novità in casa Samsung si chiama Galaxy A9 e sembra essere un piccolo top gamma con il suo display in 18:9 dai bordi ridotti. Il sensore di impronte digitali c’è, è stato postato sul retro. Il design è molto simile ad un Galaxy S9 ma con una quantità assurda di fotocamere sul retro: il sensore principale è da 24 Megapixel accompagnato da uno per la modalità ritratto, uno per lo zoom e uno wide-angle.

Questo Galaxy A9 ha tutto al posto giusto, costa e anche un bel po’ ma ne vale assolutamente la pena per provare la nuova esperienza fotografica di Samsung.

Display :6.3

:6.3 CPU :4x 2.2 GHz Kryo 260 + 4x 1.84 GHz Kryo 260

:4x 2.2 GHz Kryo 260 + 4x 1.84 GHz Kryo 260 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :24Mp

:24Mp Sistema Operativo:

Info e dettagli su Samsung Galaxy A9 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy A80

Sansung ha creato uno smartphone molto diverso rispetto a quanto mai prodotto. Il Galaxy A80 ha un display Super Amoled senza notch o buchi, è completamente full screen ed integra un sensore di impronta digitali ottico.

Samsung Galaxy A80 però ha nella tripla fotocamera da 48 Megapixel rotante la sua novità più clamorosa. Grazie al sistema slider motorizzato e alla rotazione si può usufruire della qualità delle fotocamere principali anche sulla parte frontale. Sicuramente A80 è uno smartphone unico sul mercato.

Display :6.7

:6.7 CPU :Snapdragon 730

:Snapdragon 730 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + One UI

Info e dettagli su Samsung Galaxy A80 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Samsung Galaxy Note /S9 oltre 750€

Samsung Galaxy S10e

C’è ancora chi vuole uno smartphone compatto senza dover rinunciare alla potenza di un flagship. Per questo motivo Samsung ha creato il Galaxy S10e.

Display da 5.8″ AMOLED con buco, il suo design ottimizzato lo rende maneggevole e facilissimo da trasportare in giro. Ha anche una fotocamera di qualità incredibile con 12 Megapixel standard + sensore 16 Megapixel Wide-angle, Ha tutto ciò che serve per essere considerato un vero flagship premium ad un prezzo un po’ più “contenuto”. Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy S10e.

Display :5.8

:5.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9820

:SAMSUNG Exynos 9820 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + OneUI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10e nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note 9

Il Samsung Galaxy Note 9 costa tanto, tantissimo ma è un device unico sul mercato grazie alle possibilità offerte dalla S Pen. Se siete interessati ad un pennino, Galaxy Note 9 è la scelta obbligata da fare. Se il pennino non vi serve, nessuna paura il Samsung Galaxy Note 9 è lo stesso uno smartphone da prendere in serie considerazione.

Il display SuperAMOLED borderless da 6.4″ è uno dei migliori sulla piazza se non il migliore, se amate consumare contenuti video sul vostro smartphone, questo display è perfetto. Se invece preferite creare contenuti con Dual Camera montata su un Samsung non si può sbagliare un colpo.

Sono 12 Megapixel con apertura variabile da f2.4 a f1.5 Wide+Zoom entrambi stabilizzati e con le funzioni live focus per l’effetto bokeh. C’è tanto divertimento e tanta qualità per la fotocamera di Note 8. Tirando le somme, se cercate lo smartphone più completo al momento sul panorama Android e con una ottima durata della batteria (4000 mAh), il Samsung Galaxy Note 9 risponde presente.

Display :6.4

:6.4 CPU :9810 SAMSUNG Exynos 9 Octa 2.7 GHz + 1.7 GHz

:9810 SAMSUNG Exynos 9 Octa 2.7 GHz + 1.7 GHz RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :512 MB Espandibile

:512 MB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Samsung Experience UI Oreo

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 9 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note9 Display 6.4", 128 GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 4000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 8.1.0 Oreo [Versione Italiana], Nero (Midnight Black) 305€ ► 1029€ ►

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus è il nuovo flagship del colosso ed ha una serie di caratteristiche molto interessanti che lo pongono al vertice della categoria. Prima di ogni cosa un bellissimo display AMOLED da 6,4″ con doppio buco per la dual camera frontale, risoluzione 2K+ e bordi curvi. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display e c’è anche un bel jack audio per chi non ne può fare a meno.

Sotto la scocca batte un potente processore Exynos con 8 GB di RAM e tagli di memoria altissimi fino a toccare nella versione in ceramica ben 1 TB di spazio interno. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Si chiude il cerchio con la batteria da 4100 mAh, presenza di ricarica wireless addirittura inversa e Android 9 Pie con la nuova OneUI a rendere tutto più semplice e accessibile. Samsung Galaxy S10 costa tantissimo ma è uno dei migliori sul mercato.

Display :6.4

:6.4 CPU :Exynos 9820

:Exynos 9820 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :512 GB Espandibile

:512 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + One UI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10 Plus nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus è il punto di riferimento storico del colosso grazie alla S Pen. Il display di Note 10 Plus è la principale attrattiva, completamente senza bordi, il SuperAMOLED da 6,8″ con buco per la camera frontale e risoluzione 2K+, è il miglior display in circolazione. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display, un gran bel audio stereo ma manca il jack audio.

Sotto la scocca multicolor suona un potente processore Exynos di nuova generazione con fino a 12 GB di RAM e tagli di memoria interna UFS 3.0 fino a 512 GB più scheda di memoria MicroSD. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Android 9 Pie con la nuova OneUI e la batteria da 4300 mAh dovrebbe assicurare una gran bella autonomia. Samsung Galaxy Note 10 Plus costa tantissimo ma con la sua S Pen per aumentare la produttività, è sicuramente unico sul mercato.

Display :6.8

:6.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55

:SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55 RAM :12 GB

:12 GB Memoria Interna :256 GB Espandibile

:256 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Samsung One UI Pie

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 10 Plus nella scheda tecnica.

