Il mondo dei TV Box è in continua espansione, ci sono molte soluzioni in grado di rendere molto più flessibile la propria tv di casa.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del Miglior TV Box non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le proposte non sono mancate ma non tutte si possono ritenere valide.

Come scegliere i Miglior TV Box

Prima di scegliere i Miglior TV Box , diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

A cosa serve un TV Box ? Cosa deve avere un buon TV Box ?

Risposte:

Un TV Box serve per rendere la propria tv smart, serve per poter godere di applicazioni anche nel proprio salotto. Da la possibilità di accedere ai migliori servizi di streaming online ed anche ai giochi del Play Store. In fin dei conti è come avere uno smartphone Android proiettato su una tv (navigazione web, social, mail, foto, video). Prima di ogni cosa c’è bisogno di un buon modulo Wi-Fi in grado di prendere per bene il segnale. Non deve mancare un buon design che permetta non solo di essere esposto senza rovinare l’ambiente ma anche di diffondere per bene il calore prodotto. Infine c’è la scheda tecnica, quella serve sopratutto se avete intenzione di giocare anche a qualche gioco.

Miglior TV Box

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg .

Sofobod TX3 Mini

Una delle proposte più economiche del mercato, una delle proposte più vendute su Amazon. Vero, la scheda tecnica non è aggiornatissima ma inclusa nel prezzo viene venduta anche un telecomando (accessorio must have per questi prodotti).

 Offerta per nomeprodotto non disponibile. Cercalo su Amazon

Amazon Fire TV Stick

La nuova Amazon Fire TV Stick è in assoluto uno dei TV BOX più venduti, costa 40 euro di listino ma spesso si trova in offerta a 20/30 euro. Sono presenti tutte le le applicazioni streaming più famose, la risoluzione si ferma al FullHD ed è presente anche un telecomando per controllarla. È anche possibile sfruttare i comandi vocali con Alexa per gestirla. Un best buy.

 Offerta per nomeprodotto non disponibile. Cercalo su Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K

Le funzioni della Fire TV Stick 4K sono le medesime di quella descritta sopra. Questo modello è compatibile però con la risoluzione 4K. Il prezzo di listino è 59,99 euro ma

 Offerta per nomeprodotto non disponibile. Cercalo su Amazon

Chromecast con Google TV

Google ha da poco presentato la nuova Chromecast con Google TV. Le differenze rispetto al modello precedente sono parecchie, adesso ha un sistema operativo, Google TV, con un’interfaccia nuova e veloce. È il primo dispositivo by Google con Android TV, supporta il 4K ed è compatbile con tutti i servizi streaming più famosi.

Costa 69 euro ed è disponibile nel Google Store.

HDMI Streaming Stick Display Dongle Media Player 4K 1080P 5GHz + 2.4GHz Appareils pour TV Android/IOS/Windows/OS Ordinateur portable, tablette, PC à TV 16€ ► 31.99€ ► 72€ ►

Xiaomi Mi TV Box S 4K

Uno dei prodotti dedicati all’intrattenimento TV è lo Xiaomi Mi TV Box S, è dotato di Android TV e la caratteristica principale è la presenza della certificazione di Netflix. Mi Box S supporta il 4K HDR, è dotato di un telecomando con il tasto dedicato a Netflix e sono presenti anche i comandi vocali per interagire.

Xiaomi Mi TV Stick

Una delle migliori soluzioni per la vostra TV è la Xiaomi Mi TV Stick, si tratta di una penna HDMI da inserire nel televisore. La qualità è limitata al 1080P FULL HD, è dotata di un telecomando con i tasti dedicati a Netflix e Prime Video. È dotata di Android TV, è compatibile con Chromecast e costa circa 39/45 euro.

Miglior TV Box Android Accessori

Tastiera Wireless Mini

Una tastiera wireless è quasi necessaria per godere velocemente di tutte le funzioni del proprio TV Box Android. Questa soluzione piccolissima offre la possibilità di scrivere in maniera rapida e anche dei tasti che possono essere utilizzati per giocare ai titoli più dinamici.

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless

Volete scrivere una mail comodamente dal divano senza fare errori? Bene questa soluzione di Logitech è la migliore. Integra anche un touchpad per muoversi nell’interfaccia, è compatibile con più sistemi operativi e potrebbe essere un valido supporto anche sulla scrivania.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide:

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!