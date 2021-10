OPPO è arrivata in Italia nel 2018 e nonostante sia un brand relativamente giovane per il nostro paese, oggi festeggia l’importante traguardo dei 2 milioni di smartphone venduti in Italia.

Era il 9 Marzo di questo 2021 quando aveva raggiunto il traguardo del primo milione di smartphone e nell’arco di appena 7 mesi è riuscita a fare il bis, a testimonianza di quanto la sua crescita sia sempre più veloce in Italia.

A confermare questo trend positivo, anche i più recenti dati di mercato GFK 1 , con il 14% di market share a volume e l’8.9% a valore. Ad oggi, OPPO si posiziona come quarto produttore di smartphone al mondo, con una prospettiva di crescita ancora più ambiziosa per il futuro.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia ha così commentato il nuovo traguardo:

“Celebrare questo traguardo a poco più di sei mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, rappresenta per noi un momento importante e ricco di significato. Siamo estremamente grati a tutti gli utenti italiani che, giorno dopo giorno, continuano a sceglierci, riconoscendo il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue i nostri dispositivi. Dalla rivoluzionaria famiglia OPPO Find X3 alla più recente Reno6 Series, passando per l’apprezzata Serie A, il nostro ecosistema offre oggi un’offerta sempre più ampia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di ogni consumatore”

Gli smartphone di OPPO e il loro successo

Nonostante sia un brand relativamente giovane in Italia, OPPO ha una lunga strada dietro di se e questo ha permesso di arrivare in nel nostro paese con una strategia ben precisa e con un portfolio di prodotti affidabili e all’avanguardia.

L’Italia è il primo mercato in Europa e questo traguardo sottolinea una sempre maggiore attenzione da parte del pubblico italiano all’eccellenza e alla funzionalità e come sempre più utenti scelgano di supportare e affidare la propria quotidianità ai dispositivi OPPO.

OPPO Reno 6 ( a sinistra ) e la sua variante PRO ( a destra )

Proprio di recente ha poi debuttato la nuova serie OPPO Reno 6 5G che comprende Reno 6 e la sua variante PRO e che sicuramente contribuirà a rafforzare la posizione di OPPO nella fascia media del mercato – che da sempre è quella più agguerrita. Reno 6 è attualmente on air con uno spot tv sulle principali emittenti televisive italiane con l’artista Elodie a fare da testimonial. Se siete curiosi di scoprirli potete leggere la nostra recensione di Reno 6 5G a e quella di Reno 6 Pro.



L’annuncio della famiglia Reno 6 chiude un anno ricco di iniziative e attività che hanno rafforzato ulteriormente il posizionamento di OPPO nel mercato italiano: dall’OPPO Summer Tour, che ha permesso a più di 85.000 visitatori, in 5 città italiane, di entrare in contatto con l’ecosistema OPPO, fino ai più recenti eventi realizzati in occasione della Milano Design Week e della Milano Fashion Week, che hanno sottolineato ancora una volta lo stretto legame tra tecnologia, arte e cultura.

Se siete curiosi di scoprire di più sugli smartphone OPPO vi lasciamo anche alla nostra recensione di OPPO Find X3 PRO ( top gamma OPPO di questo 2021 ).

