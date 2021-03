OPPO ha annunciato nella giornata di oggi una nuova partnership con Defhouse, la prima concept-house in Italia e al mondo che ospita otto giovanissimi creator.

OPPO e Defhouse inaugurano così unapartnership creativache vede igiovani content creator protagonisti di un’avventuraunica, che mira astimolare e coltivare il loro talento digitale con l’obiettivo di portareun miliardo di colori nella casa più amata dalla Gen Z.

In particolare il nuovo flagship Find X3 Pro 5G sarà il protagonista della festa con il suo display da 1 miliardo di colori e la fotocamera-microscopio, insieme ad altri prodotti wearable di OPPO come le cuffiette TWS ENCO X.

Defhouse è un progetto che insieme al supporto di OPPOproietta i ragazzi verso il futuro tecnologico ma mantiene sempre al centro di tutto il loro talento e il loro sogno:diventare veri e propri artisti.

Se avete letto la nostra recensione del recente OPPO FInd X3 PRO 5G ( link qui sotto ) saprete che il dispositivo è in grado di catturare e riprodurre fino ad 1 miliardo di colori sul suo display 10bit rendendo foto e video più fedeli che mai.

OPPO entra così in Defhouse per un intero anno insieme allanuova famiglia flagship OPPO Find X3e a tuttol’ecosistema wearable e audio. Con l’obiettivo di supportare tutti i creator durante la loro vita quotidiana e la creazione di contenuti video e fotografici, OPPO cercherà dirisvegliare i miliardi di colori delprocesso creativo dei ragazzi, rendendolo innovativo, semplice e il più naturale possibile.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia ha così commentato la nuova partnership:

“Defhouse è un’esplosione di colore che risveglia la creatività di questi giovani talenti e anche il nostro. Infatti, insieme al nostro claim Riscopri il Colore, lanciato in occasione della presentazione della nuova famiglia di smartphone OPPO Find X3, vogliamo dare l’opportunità a tutti i ragazzi di riscoprire miliardi di sfumature di colore che ogni giorno ci circondano e far emergere la loro creatività, diventando il loro supporto tecnologico quotidiano, in tutto e per tutto”