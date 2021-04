OPPO continua a fare faville in Europa e l’ultima ricerca di Counterpoint Research, che storicamente tiene traccia di questi trend, conferma l’ottimo avanzamento del brand in Europa.



OPPO ha raggiunto una crescita del 94% anno su anno in Europa durante il primo trimestre del 2021, raddoppiando la sua quota di vendite in un anno, e collocandosi come il quarto più grande produttore di smartphone in Europa.

Come possiamo vedere in testa ci sono ancora Samsung e Apple seguite da Xiaomi con una crescita del 73% rispetto all’anno precedente e OPPO al quarto postocon uno share di mercato del 6% nel mercato Europeo.

Maggie Xue, President of OPPO Western Europe ha dichiarato:

“Il lancio della nuova serie OPPO Find X3 ha ottenuto un grande successo e una risposta estremamente positiva dai nostri clienti, due elementi che hanno portato un significativo aumento della domanda verso i nostri nuovi dispositivi. Rispetto alla serie OPPO Find X2 dello scorso anno, le prevendite sono aumentate di oltre il 400% anno su anno”

A farne maggiormente le spese è invece HUAWEI che è ancora in caduta libera con un -75% a seguito del ban dei servizi Google imposto dall’amministrazione Trump che ha rallentato le vendite dei propri smartphone in Europa e che ha permesso a tutti gli altri produttori di vendere più unità.

OPPO sta continuando a crescere anche grazie a prodotti molto interessanti e maturi dal punto di vista del software. Esempio lampante di questo è l’ultimo top-gamma dell’azienda, l’OPPO Find X3 Pro 5G ( che abbiamo recensito qui ) e che propone uno smartphone elegante e maturo sotto ogni aspetto. Anche la nuova serie A immessa da poco sul mercato sarà sicuramente un’ottimo biglietto da visita per OPPO e per tutti gli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo del 5G.

