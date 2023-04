OPPO dà il via all’Happy Weekend, un fine settimana di sconti dal 21 al 23 Aprile con tanti sconti e offerte sui prodotti dell’ecosistema OPPO. La Happy Weekend Promo sarà attiva per tutti i weekend di aprile e permetterà di approfittare di sconti e offerte su smartphone, dispositivi audio e wearable solo su OPPO Store.

Promo dal 14 al 16 Aprile

Dal 14 aprile al 16 aprile, più acquisti, più risparmi! Per tutti coloro che vogliono creare il proprio kit su misura, questa è l’occasione perfetta; all’acquisto di due prodotti dell’ecosistema OPPO verrà applicato uno sconto del 10% direttamente a carrello mentre, all’acquisto di tre lo sconto applicato sarà del 15%.

Gli utenti potranno approfittare di questo Happy Weekend all’insegna del risparmio per un set completo di smartphone, cuffie e smartwatch, per non farsi mancare proprio nulla!

Promo dal 21 al 23 Aprile

Le offerte continuano, dal 21 aprile al 23 aprile OPPO regala fino all’80% di sconto per prodotti IOT e accessori selezionati.

Per coloro che vogliono ascoltare i propri brani del cuore indisturbati dai suoni dell’ambiente circostante, OPPO Enco X2 ( qui la nostra recensione )sono le cuffie perfette, grazie alla cancellazione del rumore. In occasione dell’Happy Weekend sono scontate del 25% al prezzo di 127,49€ al posto di 169,99€.

OPPO Pad Air è il device adatto per molte situazioni ( qui potete trovare la nostra recensione), comodo e leggero con eccellenti prestazioni audio e video; solo per questo weekend di aprile è disponibile scontato del 40% nelle sue versioni da 4/8GB+128GB rispettivamente ad un prezzo imperdibile di 179,99€ e 209,99€.

Tra i device scontati, anche OPPO Band Style, a soli 29,99€ al posto di 39,99€ con uno sconto pari al 25%, per avere al polso il massimo della tecnologia.

Promo dal 28 al 30 Aprile

Ma non è finita qui, per l’ultimo weekend di aprile, dal 28 aprile al 30 aprile, prezzi imperdibili e bundle sulla Serie A, inclusi OPPO Reno8T e Reno8 Lite.

Tra gli ultimi arrivati in casa OPPO, Reno 8T, definito The Portrait Expert grazie alla Portrait Camera da 100 Megapixel, ideale per chi ama scattare ritratti, è disponibile scontato di 70€ a soli 329,99€ invece di 399,99€.

Sempre per coloro che cercano un dispositivo capace di scattare foto e ritratti come un vero professionista, OPPO Reno8 Lite è in offerta a 349,99€ invece di 389,99€. La tripla fotocamera AI posteriore (Primaria 64MP, Profondità 2MP e Macro 2MP) grazie alla presenza dell’AI, integra tecnologie quali Portrait Retouching, Al Palettes, AI Color Portrait e Al Scene Enhancement per foto ritratto sempre perfette in qualsiasi condizione di luce.

OPPO A78, il dispositivo per coloro che hanno bisogno di uno smartphone su cui poter fare affidamento tutto il giorno grazie alla serie di funzioni All-Day AI Power Saving che permettono agli utenti di gestire le prestazioni e la durata complessiva della propria batteria a seconda delle esigenze, solo per il weekend dal 28 al 30 aprile, sarà disponibile nelle sue versioni 4/8+128GB scontato rispettivamente a 279,00€ e 299,00€.

Infine, A96, A54s, A16s e A57s sono disponibili in bundle con OPPO Enco Air2 con sconti fino a 30€, mentre A17 è acquistabile in bundle con OPPO Enco Buds 2 scontato di 20€ al prezzo di 179,99€.

Ricordiamo che le promo sono valide solo sullo store ufficiale OPPOSTORE.it

