Razer aggiunge lo Spatial Audio a tutte le cuffie presenti in commercio

L’importante novità odierna di Razer è il lancio dell’applicazione Razer Thx Spatial Audio per Windows 10, che offre la possibilità di riprodurre un suono surround 7.1 con altoparlanti virtuali regolabili su tutti i PC.

Da oggi infatti ogni videogiocatore potrà godersi l’esperienza audio surround attraverso qualsiasi cuffia, sia essa Bluetooth, USB o jack da 3,5mm di qualsiasi marca attualmente in commercio.

Che cosa è lo Spatial Audio

La tecnologia prodotta da THX offre un’esperienza audio autentica, anche da sorgenti stereo, sfruttando i nuovi e avanzati motori di rendering di THX, che sono in grado di produrre uno spettro audio più ampio e preciso.

Questa tecnologia è applicabile a tutte le sorgenti stereo, siano esse standard o surround 5.1/7.1 attraverso l’output del motore di THX che, combinato all’esclusivo sistema di altoparlanti virtuali, è in grado di produrre un campo sonoro tridimensionale più naturale.

Alvin Cheung, senior vice president della business unit periferiche di Razer ha dichiarato:

“In collaborazione con THX, abbiamo sviluppato una soluzione immersiva che soddisfa le esigenze dei gamer, con un un audio posizionale dinamico e preciso” “Siamo giunti a questo risultato attingendo dall’esperienza nel campo dell’audio cinematografico di THX, per poi aggiungere un’ampia gamma di strumenti di personalizzazione, che consentono di calibrare e rendere unico il paesaggio sonoro

dell’ascoltatore”

La risposta di Jason Fiber, senior vice president e general manager di THX Ltd. mobile è stata:

“THX è lieta di collaborare con Razer per contribuire con la tecnologia THX Spatial Audio a migliorare l’esperienza di gioco” “Anche chi ascolta musica o guarda un film può beneficiare di un suono più realistico”.

All’interno dell’applicazione è presente un’equalizzatore con una serie di impostazioni predefinite di THX per avere, secondo gli esperti, il miglior suono possibile dalla propria cuffia. Sarà inoltre possibile creare o memorizzare le proprie impostazioni dell’equalizzatore, per ottenere in cuffia un suono personalizzato immersivo e completo.

Abbiamo già analizzato lo Spatial Audio all’interno della nostra recensione delle Razer Kraken Ultimate, potete leggere le nostre opinioni a questo link.

L’applicazione è disponibile per il momento solo per Windows 10 ed è pensata per essere compatibile con qualsiasi tipologia e marca di cuffie ed auricolari, non per forza di marca Razer.

E’ presente anche un widget dedicato accessibile tramite la Windows Game Bar per Windows 10.

Il costo della applicazione è di soli 12,49 Euro ed è possibile acquistarla direttamente dal sito web Razer. L’app è disponibile sul sito web di Razer.