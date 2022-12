OPPO continua a portare avanti diverse iniziative sotto il suo motto Inspiration Ahead, e già più volte abbiamo visto le collaborazioni con il mondo del calcio.

Nello specifico, calcio e tecnologia sono due realtà che hanno in comune la passione e l’impegno costante nel cercare di migliorarsi. Vi ricorderete infatti che da questo luglio, OPPO è partner UEFA e oggi, vogliamo celebrare nuovamente questa partnership con alcuni consigli su come essere un vero tifoso con OPPO.

Le partite di calcio si possono infatti godere al meglio su un grande schermo e per questo OPPO Pad Air è la soluzione adatta – inoltre se l’avete persa potete recuperare a questo indirizzo la nostra recensione. Il tablet di OPPO è dotato di un display 2K HD da 10,36 pollici certificato TÜV Rheinland per la cura della vista e che vanta una protezione a bassa luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi. Inoltre, OPPO Pad Air è dotato di quattro altoparlanti di grandi dimensioni e supporta Dolby Atmos, offrendo un suono chiaro e di alta qualità, per un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Se ci si trova in un luogo rumoroso, si può accoppiare OPPO Pad Air con OPPO Enco Air2 Pro ( qui la nostra recensione ), gli auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di intercettare e rimuovere il rumore ambientale a varie frequenze, consentendo di ascoltare la partita in tutta tranquillità, in qualsiasi luogo e in ogni momento.

Per coloro che finalmente sono riusciti ad acquistare i biglietti per quella partita molto attesa e vogliono immortalare il momento per conservare il ricordo, grazie allo stabilizzatore a 5 assi ICE 2.0 di Find X5 Pro si potranno fotografare i giocatori all’azione e le immagini saranno sempre nitide e perfette.

Quando finalmente si riesce a incontrare per la prima volta il giocatore preferito, non si può fare a meno di scattare un selfie assieme a lui. L’emozione però prende il sopravvento e le mani iniziano a tremare ma, grazie al selfie intelligente con autofocus di Reno 8 Pro non dovrai preoccuparti di nulla, farà tutto il tuo smartphone, garantendoti un selfie impeccabile e di qualità da mostrare agli amici. Inoltre, ogni volto sarà perfettamente illuminato grazie alla funzione AI Portrait Retouching.

Reno 8 Pro

Infine, per chi è ispirato dal proprio giocatore preferito e vuole provare l’ebrezza di allenarsi come un vero sportivo,OPPO Band 2è l’accessorio adatto; capace di rilevare un’ampia varietà di dati e dotato di nuovefunzionalità di corsaaggiornate per permettere un’esperienza di allenamento a 360° con monitoraggio della frequenza cardiaca, valutazione CRF, suggerimenti sulla velocità e 13 percorsi di corsa. Inoltre, permette di utilizzare fino a100 modalità di allenamento.

OPPOaffianca perfettamente la passione per il calcio, garantendo esperienze diqualitàe diventando un vero e proprio compagno grazie ai suoi device, in grado di supportare qualsiasi attività legata a questo sport.

Tutti i dispositivi sopracitati sono disponibili su OPPO Store; visita l’e-commerce di proprietà e approfitta delle promozioni OPPO Xmas Days per acquistarli in promozione e scontati fino al 23 dicembre 2022.

