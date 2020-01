La mania per la ricarica wireless è scoppiata da quando Apple ha integrato questa tecnologia sui nuovi iPhone ma i ben informati sanno che la ricarica wireless è disponibile su smartphone Android da un bel po’.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del Miglior caricatore wireless non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le soluzioni non sono mancate ma non tutte si possono ritenere valide.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei caricatori wireless, potete saltare direttamente al Miglior caricatore wireless per fascia di prezzo:

Fino a 20 Euro

20 – 50 Euro

Oltre 50 Euro

Cos’è la ricarica Wireless?

Non è altro che una ricarica che sfrutta la tecnologia di ricarica induttiva che consente di ricaricare i nostri device senza il collegamento diretto tramite il cavo. La tecnologia sfrutta i campi elettromagnetici che vengono generati da una basetta. Lo smartphone dev’essere posizionato esclusivamente sulla basetta, questa ricarica quindi non ci consente di muovere il device liberamente.

Come scegliere il miglior caricatore wireless

Prima di scegliere i migliori caricatori wireless, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Il nostro device supporta la fast charge? Alcuni smartphone vedi iPhone 8, 8 Plus, iPhone X e Galaxy S8/S8+ supportano la ricarica wireless fast charge ecco perchè dovremmo scegliere un caricatore wireless adatto. Quindi per prima cosa verifichiamo il nostro device Basetta o dock? Come vedrete ci sono due tipi di caricatori, delle vere e proprie basette e dei dock che supportano la ricarica wireless. Sta a voi la scelta

Miglior caricatore wireless

Miglior caricatore wireless fino a 20€

Choetech Caricabatterie Wireless Qi

La soluzione più economica vi farà provare la libertà di aver eliminato i cavi dalla vostra vita. Ha tutto ciò che si può desiderare: un simbolo che indica dove poggiare lo smartphone, un led che certifica la ricarica e ovviamente il supporto allo standard Qi.

Samsung Caricatore Senza Fili

Sotto i 20 Euro si trova una delle soluzioni di design più diffuse e apprezzate. Il buon vecchio caricatore wireless di Samsung. Ha tutto ciò che serve per un’esperienza appagante ma manca di ricarica rapida. Sotto i 20 Euro è una scelta da fare.

Miglior caricatore wireless 20€ – 50€

RAVPower Caricabatterie Wireless Qi

Una delle migliori soluzioni nella fascia di prezzo media, RAWPower è un brand affidabile per quanto riguarda la ricarica dei nostri smartphone. Questo caricatore wireless riesce a supportare la ricarica wireless rapida. Possiede anche uno standard di protezione delle temperature alte che si possono raggiungere con la ricarica wireless rapida.

Samsung Mobile Caricatore Wireless Convertibile

Questo caricatore wireless è, al momento, la miglior soluzione presente sul mercato. Samsung ha studiato un design piacevole, pratico e sicuro. Il rivestimento in finta pelle permette allo smartphone di non scivolare, la posizione stand è comoda per utilizzare lo smartphone senza problemi. Tirando le somme: è bello, ha la ricarica wireless ed è il più flessibile. Da prendere senza pensarci due volte.

Miglior caricatore wireless oltre 50€

Apple AirPower

Proprio Apple ha dato la spinta giusta per la diffusione della ricarica wireless. Il gigante di Cupertino ha annunciato AirPower, una basetta di ricarica wireless in grado di ricaricare più device nello stesso momento (iPhone, Apple Watch e AirPods). Dovrebbe essere disponibile nei primi mesi di questo 2018 ad un prezzo parecchio alto (forse oltre 140 Euro). Potrebbe essere uno strumento utile anche per caricare nello stesso momento device non Apple, lo standard è sempre il Qi. Aggiornamento: Apple ha dichiarato che questo AirPower non arriverà mai sul mercato per non avere superato i test di standard qualitativi.

Smartphone con ricarica Wireless Inversa

Sapete che esistono smartphone che possono ricarica altri smartphone ma anche cuffie e gadget con ricarica wireless? Sono i migliori prodotti del mercato d in particolare arrivano da Samsung e Huawei. Ecco gli smartphone con ricarica wireless inversa:

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus è il nuovo flagship del colosso ed ha una serie di caratteristiche molto interessanti che lo pongono al vertice della categoria. Prima di ogni cosa un bellissimo display AMOLED da 6,4″ con doppio buco per la dual camera frontale, risoluzione 2K+ e bordi curvi. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display e c’è anche un bel jack audio per chi non ne può fare a meno.

Sotto la scocca batte un potente processore Exynos con 8 GB di RAM e tagli di memoria altissimi fino a toccare nella versione in ceramica ben 1 TB di spazio interno. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Si chiude il cerchio con la batteria da 4100 mAh, presenza di ricarica wireless addirittura inversa e Android 9 Pie con la nuova OneUI a rendere tutto più semplice e accessibile. Samsung Galaxy S10 costa tantissimo ma è uno dei migliori sul mercato.

Display :6.4

:6.4 CPU :Exynos 9820

:Exynos 9820 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :512 GB Espandibile

:512 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + One UI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10 Plus nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus è il punto di riferimento storico del colosso grazie alla S Pen. Il display di Note 10 Plus è la principale attrattiva, completamente senza bordi, il SuperAMOLED da 6,8″ con buco per la camera frontale e risoluzione 2K+, è il miglior display in circolazione. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display, un gran bel audio stereo ma manca il jack audio.

Sotto la scocca multicolor suona un potente processore Exynos di nuova generazione con fino a 12 GB di RAM e tagli di memoria interna UFS 3.0 fino a 512 GB più scheda di memoria MicroSD. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Android 9 Pie con la nuova OneUI e la batteria da 4300 mAh dovrebbe assicurare una gran bella autonomia. Samsung Galaxy Note 10 Plus costa tantissimo ma con la sua S Pen per aumentare la produttività, è sicuramente unico sul mercato.

Display :6.8

:6.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55

:SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55 RAM :12 GB

:12 GB Memoria Interna :256 GB Espandibile

:256 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Samsung One UI Pie

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 10 Plus nella scheda tecnica.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è un gran smartphone. Esteticamente bellissimo grazie al vetro posteriore che ha dei riflessi di luce spettacolari sopratutto nella colorazione Breathing Crystall. P30 Pro ha anche un notch a goccia sulla parte frontale senza rinunciare ad un veloce sensore di impronte digitali posto sotto al display ma rinuncia, invece, ad una capsula auricolare fisica per far uscire l’audio dal display.

Il display è da 6.47″ OLED risoluzione FullHD+ con colori carichi, profondi ma naturali. Dal punto di vista tecnico è una bomba con il Kirin 980+ doppia NPU con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il punto forte però è la quadrupla fotocamera posteriore firmata Leica con 40 Megapixel + 20 Wide angle + 8 Megapixel Zoom 5X + 3D ToF. Non si tratta solo di dati tecnici ma anche del supporto della intelligenza artificiale che rende ogni risultato incredibile, i livelli di zoom sono fantastici ed impressionanti. Anche la camera frontale è ben 32 Megapixel tutti di qualità. Il cerchio si chiude con la batteria da 4200 mAh. Un signor smartphone da Huawei, uno dei migliori.

Display :6.47

:6.47 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55

:Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 9 EMUI 9.1 Pie

Info e dettagli su Huawei P30 Pro nella scheda tecnica.

