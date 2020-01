Miglior Notebook per l'università

Un Notebook può essere un valido strumento per lo studio universitario, in alcune facoltà è uno strumento fondamentale per poter potare avanti la propria carriera. In altre invece, può far semplicemente comodo in ogni situazione.

Per questo motivo orientarsi nella scelta dei Migliori Notebook per l’università non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le proposte non sono mancate ma non tutte si possono ritenere adatta a tutti gli studenti.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Notebook per l’università, potete saltare direttamente ai Migliori Notebook per l’università per fascia di prezzo:

Come scegliere i Migliori Notebook per l’università

Prima di scegliere i Migliori Notebook per l’università, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quanta potenza serve ad Notebook per l’università? Quali altre caratteristiche devo vedere per un Notebook per l’università?

Risposte:

Dipende. Uno studente di Ingegneria avrà bisogno di parecchia potenza di calcolo, stessa cosa vale anche per Architettura. In generale se avete bisogno di utilizzare programmi importanti, dalla scheda tecnica non si scappa. Le dimensioni, il peso e l’autonomia. Ovviamente ci sarà bisogno di un qualcosa di comodamente trasportabile, quindi dimensioni oneste e peso contenuto sono caratteristiche da tenere in considerazione. Anche l’autonomia è un fattore chiave se non si vuol girare con un caricatore.

Migliori Notebook per l’università

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg .

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

Migliori Notebook per l’università fino a 400€

HP Stream 14

I Chromebook sono sempre da tenere in considerazione per gli studenti che devono scrivere documenti o semplicemente hanno bisogno di continuo accesso alla rete. Piccolino, non pesa troppo ma HP Stream 14 non è pensato per chi deve lavorare in maniera intensiva.

Asus T100HA

Pensare ad un comodo 2 in 1 non potrebbe essere male. Certo questa soluzione di Asus non ha la potenza di calcolo per sfamare tutti ma ha una durata della batteria invidiabile e una flessibilità non indifferente. Per leggere documenti è consigliato.

DELL Vostro 3568

Nella fascia bassa c’è anche qualche soluzione che permette di lavorare con una certa soddisfazione. Questo Dell integra un processore Intel Core i3 da 2.3 GHz (c’è anche in versione Core i5) con 4 Gb di RAM e un grande display da 15.6″. Non è certo comodissimo da trasportare ma sotto i 400 Euro è una valida proposta.

Migliori Notebook per l’università 400€ – 800€

Acer Swift 1

Una delle proposte più complete ad un prezzo comunque accessibile. Su questo Acer Swift 1 c’è un sensore di impronte digitali, uno schermo dalla risoluzione FullHD, una buona tastiera retroilluminata e un discreto touchpad. Pecca sul processore è un Intel Pentium N4200 ma questo permette una buona autonomia.

Asus Zenbook UX310UA

Asus propone un bel notebook ad un prezzo giusto con anche un design ricercato. Processore Core i5 o Core i7 di ottava generazione con 4/8/16 GB di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce 940MX.

Certo, le varie configurazioni portano il prezzo a lievitare ma anche la versione base, questa soluzione permette di poter produrre qualcosa di serie. Uno dei migliori Notebook per l’università per rapporto qualità prezzo.

DELL Inspiron 5570

Questa soluzione Dell va bene per chi deve produrre o anche per chi deve consultare documenti grazie al display da 15.6″ FullHD.

La scheda tecnica è di buon livello, si parte dal processore Core i5 e si chiude con il potente Core i7. C’è anche una veloce memoria SSD e una notevole dotazione di porte. La proposta un po’ per tutti.

Acer Swift 3

Il notebook classico per eccellenza, ad un prezzo inferiore ad 800 per la sua versione base intermedia con processore Core i7 e 8 GB di RAM DDR4. Non manca un veloce modulo SSD PCIe da 256 GB.

Il display è un 14″ FullHD, le dimensioni sono tutto sommato abbastanza contenute, il design è interessante. Bella proposta di Acer.

Migliori Notebook per l’università oltre 800€

Microsoft Surface Pro

La soluzione perfetta per ogni tipo di studente, il Surface Pro di Microsoft ha davvero tutto ciò che serve. le dimensioni sono compatte. la tastiera si può staccare ed essere utilizzato come tablet e c’è il supporto alla penna per prendere appunti in naturalezza.

La scheda tecnica è aggiornata e permette di eseguire ogni tipo di operazione. Costa nelle configurazioni top ma è sicuramente il miglior prodotto per uno studente e non solo.

HP Envy x360

Altra soluzione top, questa volta convertibile e comunque adatto a tutte le esigenze dell’università. Questa proposta di HP è molto elegante e oltre ad una scheda tecnica di spessore ha anche un grande focus sulla sicurezza.

Un bel plus è la presenza di uno schermo da 15,6″ dalla risoluzione 4K edge to edge per ridurre al minimo gli ingombri. Nella sua versione con Core i5, 8 GB di RAM e 256 di SSD con NVIDIA GeForce 940 MX cista poco più di 1000 Euro e li vale tutti.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide: