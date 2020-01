Ricordate quando gli smartphone erano comodi da utilizzare? Avevano un display che nella migliore delle ipotesi arrivava a 4.3″, oggi invece si cerca sempre una diagonale maggiore. Grazie al formato 18:9 siamo in grado di ospitare in tasca smartphone da ben 6 pollici senza rinunciare troppo alla maneggevolezza.

Scegliere il Miglior Smartphone 6 pollici non è cosa semplice, il tutto ruota non solo attorno a display grande ma anche alla qualità del display, dell’audio emesso e dello smartphone in generale.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone 6 pollici, potete saltare direttamente ai Miglior Smartphone 6″ divisi per fascia di prezzo:

Come scegliere il Miglior Smartphone da 6 pollici

Prima di scegliere il Miglior Smartphone 6 pollici, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa devo valutare per acquistare il Miglior Smartphone 6 pollici? Che vantaggio mi da il Miglior Smartphone 6″?

Risposte:

La prima cosa da valutare sono le dimensioni. Sono davvero disposto a mettermi in tasca un display così grande? Se stai leggendo questa guida, probabilmente si e fortunatamente, il formato 18:9 con cornici ridotte ha facilitato la scelta. Tanto spazio in più per visualizzare contenuti multimediali come serie Netflix o video su Youtube. Non solo, anche nei social c’è più spazio per i post, nelle mail c’è maggior testo e nella navigazione web ci sono più informazioni.

Miglior Smartphone 6 pollici

Miglior Smartphone 6 pollici fino a 100€

Alcatel 3C

Alcatel 3C è un device dal display enorme in 18:9, si rende comunque maneggiabile senza grossi fastidi. La diagonale da 6″ in questa fascia di prezzo inizia ad essere una rarità e questo 3C non solo offre un pannello grande ma anche di buona qualità.

Il resto delle specifiche sono totalmente in linea con il prezzo onesto di questo Alcatel 3C che si propone come soluzione low cost per chi cerca un bel display in 18:9 senza spendere troppo.

Display :6.0

:6.0 CPU :Quad-Core 1.3 Ghz

:Quad-Core 1.3 Ghz RAM :1 GB

:1 GB Memoria Interna :16 Espandibile

:16 Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat

Info e dettagli su Alcatel 3C nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 6 pollici 100€ – 200€

Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus è un vero best buy . Offre un bel display in 18:9 da 6″ con risoluzione FullHD+. Il tutto è mosso da un processore Snapdragon 625 che offre prestazioni di livello con una buonissima durata della batteria che è da ben 4000 mAh. Cosa pretendere di più?

Il design si può vantare di una scocca in alluminio e un look moderno. Ha anche un veloce sensore di impronte digitali e da questo mese, i device Xiaomi possono essere comparti dovunque con assistenza sul territorio italiano. Confermo, un vero best buy.

Display :5.99

:5.99 CPU :Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 2 GHz 8 Core

:Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 2 GHz 8 Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.1.2 MIUI v9 Nougat

Info e dettagli su Xiaomi Redmi 5 Plus nella scheda tecnica.

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 è uno smartphone completo sotto ogni punto di vista. Ha un display con notch a goccia che lo rende moderno e molto più comoda da impugnare. Importante notare la presenza della doppia fotocamera con intelligenza artificiale.

Huawei P Smart 2019 introduce un nuovo processore, il Kirin 710 con gestione dell’intelligenza artificiale. Questo processore è in grado di far viaggiare P Smart 2019 in maniera molto fluida. Il prezzo è di 229 Euro ma sicuramente laverà nel tempo e diventerà ancora più desiderabile.

Display :6.21

:6.21 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P Smart 2019 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 6 pollici 200€ – 300€

Huawei P30 Lite

Il nuovo arrivato di Huawei per la fascia media si chiama P30 Lite. Le sue specifiche non cambiano molto rispetto alle proposte di fascia un po’ più bassa di Huawei ma ha un design totalmente diverso.

Prima di ogni cosa ha un bel display con il famoso notch, un fattore che lo rende sicuramente più moderno e dal look simile a smartphone premium. C’è anche una gran bella tripla fotocamera da 48 Megapixel con anche un sensore wideangle e delle prestazioni sempre solide. Candidato best buy quando il prezzo calerà. Ecco la scheda tecnica di Huawei P30 Lite:

Display :6.15

:6.15 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P30 Lite nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9 SE

Lo smartphone Xiaomi compatto della serie Mi. Xiaomi Mi 9 SE ha un design favoloso, morbido, curvo e con materiali premium. La scheda tecnica è di primissimo livello con il processore Snapdragon 712, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Anche il display da 6″ FullHD+ OLED con sensore integrato da enormi soddisfazioni, è un display umano e compatto. Benissimo anche la tripla fotocamera con modulo wide + standard + zoom. Best-buy.

Display :5.97

:5.97 CPU :Snapdragon 712

:Snapdragon 712 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 SE nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 6 pollici 300€ – 500€

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a è una versione ristretta del ben più costoso Pixel 3. Una versione Lite che non tradisce le aspettative e si presente con alcune features importanti come Active edge per strizzare fisicamente il telefono per accedere ad Assistant.

C’è tutta l’esperienza Pixel, quindi versione puramente stock, aggiornamenti rapidi e funzioni esclusive. Ha un set up audio stereo e la stessa identica fotocamera posteriore dei Pixel di fascia alta. Una scelta intrigante questo Google Pixel 3a.

Display :5.6

:5.6 CPU :Snapdragon 670

:Snapdragon 670 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :12.2Mp

:12.2Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Google Pixel 3a nella scheda tecnica.

Honor 20

Honor 20 è il nuovo smartphone della famiglia best buy di Honor. Anche quest’anno, Honor 20 risulta un device da osservare con enorme interesse grazie al suo design bellissimo e le sue colorazioni giovani e di grande impatto.

Dal punto di vista tecnico non pecca in nulla, ha un processore Kirin 980 con doppia NPU per l’intelligenza artificiale accompagnato da 6 GB di RAM. Ha un bel display IPS da 6.2″ in 19:9 con buco e un sensore di impronte digitali posto sul profilo laterale nel tasto di accensione.

La Quad camera AI è una 48 Megapixel + 16 Megapixel wide +2 Megapixel Macro + 2 Megapixel in grado di raccontare al meglio ogni momento di vita quotidiana. La selfie camera è da 32 Megapixel. Tanta scheda tecnica per un prezzo molto intrigante. Honor 20 è da prendere senza pensarci due volte.

Display :6.26

:6.26 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Magic UI 2.1

Info e dettagli su Honor 20 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 6 pollici 500€ – 750€

Samsung Galaxy S10e

C’è ancora chi vuole uno smartphone compatto senza dover rinunciare alla potenza di un flagship. Per questo motivo Samsung ha creato il Galaxy S10e.

Display da 5.8″ AMOLED con buco, il suo design ottimizzato lo rende maneggevole e facilissimo da trasportare in giro. Ha anche una fotocamera di qualità incredibile con 12 Megapixel standard + sensore 16 Megapixel Wide-angle, Ha tutto ciò che serve per essere considerato un vero flagship premium ad un prezzo un po’ più “contenuto”. Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy S10e.

Display :5.8

:5.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9820

:SAMSUNG Exynos 9820 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + OneUI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10e nella scheda tecnica.

HTC U12+

HTC U12+ è il nuovo flagship del brand di Taiwan. Non ha il notch ma il display borderless 18:9 da 6″ con risoluzione QuadHD+. Non manca Edge Sense che permette di lanciare applicazioni o azioni semplicemente spremendo i lati dello smartphone. Inoltre HTC U12+ è lo smartphone senza tasti fisici, quelli che possono sembrare tasti in realtà sono delle aree di pressione tramite Edge Sense.

HTC U12+ ha anche un dual camera posteriore da 12 Megapixel in grado di piazzarsi tra i miglior camera phone del 2018, assolutamente non male nemmeno la dual camera frontale da 8 Megapixel con Modalità Ritratto. Uno degli smartphone più completi sul mercato.

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su HTC U12+ nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 6 pollici oltre 750€

Google Pixel 4 XL

Google propone la sua quarta generazione di smartphone, il Pixel 4. La perfetta fusione tra software e hardware, Android 10 su un Pixel ha un gusto diverso, questo è lo smartphone più piacevole da utilizzare sul mercato grazie al suo display Oled a 90Hz e Motion Sense per il face Unlock in 3D e le gesture senza toccare lo smartphone.

Google Pixel 4 ha anche una delle migliori fotocamere in circolazione ed è vero, c’è solo una dual camera da 12+16 Megapixel ma grazie al software di Google questo Pixel 4 riesce anche a tirar fuori un bel effetto bokèh, una modalità notte che ha del miracoloso e in generale una percentuale di scatti ben riusciti molto più alta della media. La seconda fotocamera è una Zoom 2x ottico che può arrivare fino a 8x ibrido.

Resiste ad acqua e polvere, ha specifiche premium e possiede anche i profili tutti da premere grazie ad Active Edge per attivare Google Assistant. Pixel 4 ha anche un design iconico e industriale, nella colorazione bianca è davvero bellissimo grazie alla lavorazione ruvida del profilo laterale ed opaca della back cover.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6

:6 Memoria Interna :128

:128 Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 10

Info e dettagli su Google Pixel 4 XL nella scheda tecnica.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro è un gran smartphone. Esteticamente bellissimo grazie al vetro posteriore che ha dei riflessi di luce spettacolari sopratutto nella colorazione Twilight. P20 Pro ha anche un notch sulla parte frontale senza rinunciare ad un veloce sensore di impronte digitali.

Il notch si può anche nascondere per osservare a meglio il display da 6.1″ (differenza impercettibile rispetto ai sei pollici) 18.7:9 OLED risoluzione FullHD+ con colori carichi, profondi ma naturali. Dal punto di vista tecnico è una bomba con il Kirin 970+NPU con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il punto forte però è la tripla fotocamera firmata Leica con 40 Megapixel + 20 Megapixel B&W + 8 Megapixel Zoom. Non si tratta solo di dati tecnici ma anche del supporto della intelligenza artificiale che rende i risultati di fotografie e video unici. Anche la camera frontale è ben 24 Megapixel tutti d qualità. Il cerchio si chiude con la batteria da 4000 mAh. Un signor smartphone da Huawei, uno dei migliori.

Display :6.1

:6.1 CPU :Kirin 970

:Kirin 970 RAM :6

:6 Memoria Interna :128

:128 Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1

Info e dettagli su Huawei P20 Pro nella scheda tecnica.

Apple iPhone 11

iPhone 11 non è affatto lo smartphone economico di Apple, il suo costo di listino è molto salato. Non può nemmeno essere considerato uno smartphone di categoria inferiore semplicemente perché il display abbia solo una risoluzione HD e non è OLED.

iPhone 11 è uno smartphone decisamente valido, che mantiene tutte le ultime innovazioni che si trovano in iPhone 11 Pro e Max (processore ed anche fotocamera sebbene ne siano presenti solo due sensori). Questo iPhone 11 è una scelta interessante per chi non vuole spendere troppo per un prodotto Apple.

Display :6.1

:6.1 CPU :Apple A13 Bionic

:Apple A13 Bionic RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :512 GB

:512 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:iOS 1.3

Info e dettagli su Apple iPhone 11 nella scheda tecnica.

