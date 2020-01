Honor è un brand che negli ultimi anni si sta facendo spazio tra i giovani perché è in grado di offrire features importanti ad un prezzo più che accessibile per tutti. Rispetto ad altri produttori la lineup è più snella, ecco le scelte migliori per smartphone Honor.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Honor, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Honor divise per fascia di prezzo:

Fino 200 Euro

200-300 Euro

Oltre 300 Euro

Come scegliere il Miglior Smartphone Honor

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Honor, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Honor? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Honor?

Risposte:

Le differenze sono hardware, il software è sempre abbastanza simile tra di loro. Può cambiare la qualità del display, il quantitativo di memoria interna e la fotocamera. In linea di massima da un Honor 10 Lite in su, è facile rimaner soddisfatti. Non troppo, anche per Honor non si spinge a cifre folli. Un bel compromesso potrebbe essere Honor 9 Lite ma spingersi anche al buon Honor 10 non è una cattiva idea. Se si vuole il massimo si punta ovviamente ad Honor View 20 ma onestamente si può rimaner sorpresi anche da un buon Honor 7X.

Miglior Smartphone Honor

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg.

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

Miglior Smartphone Honor fino a 200€

Honor 6A

Honor 6A unisce un design semplice e pulito con prestazioni di alto livello, lo smartphone ha un robusto corpo in metallo che racchiude il display HD da 5 pollici. Ma Honor 6A non è solo bello fuori: è dotato infatti di hardware e di software votati all’usabilità.

Android 7.0 combinato all’esperienza d’uso della EMUI 5.1 fa di Honor 6A un device facile da utilizzare, mentre il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 430 con 2GB di RAM è perfetto per giocare, inviare messaggi e navigare in internet senza problemi.

Display :5

:5 CPU :Qualcomm Snapdragon 430

:Qualcomm Snapdragon 430 RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat + EMUI 5.1

Info e dettagli su Honor 6A nella scheda tecnica.

Honor 6X

Honor 6X è uno smartphone mira ad un pubblico giovane ma nonostante questo la sua scheda tecnica farà gola a molti in questa fascia di prezzo. Il display è da 5,5 pollici con risoluzione FHD e troviamo una scocca in metallo molto elegante e dall’ottima ergonomia.

Al suo interno troviamo il chipset Octa-Core HiSilicon Kirin 655 octa-core affiancati dallo standard 3GB di Honor e questo permettono adAndroid 6.0 di girare perfettamente sia con applicazioni che con giochi. Sul retro troviamo il lettore di impronte ed un setup con doppia fotocamera per catturare più dettagli ed applicare più effetti. Un vero best-buy in questa fascia di prezzo senza punti deboli, infatti anche la batteria permetterà di arrivare tranquillamente a fine giornata.

Display :5.5

:5.5 CPU :Kirin 655 Octa-Core

:Kirin 655 Octa-Core RAM :3/4

:3/4 Memoria Interna :32/64 Espandibile

:32/64 Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 6.0.1 Marshmalo + EMUI 4.1

Info e dettagli su Honor 6X nella scheda tecnica e nella recensione.

Miglior Smartphone Honor 200€ – 300€

Honor 20 Lite

Honor 20 Lite è dotato di fotocamera tripla da 24 Megapixel (con sensori standard+wide+profondità) e di una da 32 Megapixel nel notch a goccia dello smartphone per catturare immagini mozzafiato in qualsiasi momento.

Dispone inoltre di un display (notch a goccia) FullView HD da 6,2 pollici con un elevato rapporto tra schermo e corpo, che offre un’eccezionale qualità di visualizzazione con un display FHD+. Le specifiche hardware sono molto interessanti per il prezzo. Ha anche un design molto cool, un vero best buy!

Display :6.21

:6.21 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :24Mp

:24Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Honor 20 Lite nella scheda tecnica.

Huawei Honor 8

Honor 8 è un po’ vecchiotto ma è sicuramente una validissima alternativa anche con qualche giorno in più sulle spalle. Bello, curato nei minimi particolari e con un bel display.

La base hardware è in grado di supportare ogni operazione quotidiana senza alcun tipo di problema. Con il calo di prezzo attuale, se vi piace può ancora dare gioie.

Display :5.2

:5.2 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 950 Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + Quad-core 1.8 GHz Cortex A53

:Huawei HiSilicon Kirin 950 Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + Quad-core 1.8 GHz Cortex A53 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :32 GB / 64 GB Espandibile

:32 GB / 64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 6.0.1 Emotion UI v4.1 Marshmallow

Info e dettagli su Huawei Honor 8 nella scheda tecnica.

Honor 7X

Honor 7X e ancora una volta troviamo un setup dual-lens, quindi con doppia fotocamera sul retro da 16 Mpx + 2Mpx per il classico effetto bokéh simulato.

Non solo dual cam ma anche display fullview con rapporto 18:9 da 5.9″ e risoluzione FullHD+ per poter godere al meglio di ogni tipo di contenuto multimediale. Honor 7X è un bel pacchetto completo ad un prezzo giusto.

Display :5.93

:5.93 CPU :Kirin 659 octa-core

:Kirin 659 octa-core RAM :4

:4 Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 7.0 + Emui 5.1

Info e dettagli su Honor 7X nella scheda tecnica.

Honor 9X

Honor 9X è uno smartphone dal look premium e dalle cornici decisamente ridotte (anche più di alcuni top gamma). Il display oltre ad essere ottimizzato è decisamente bello, i colori sono vivaci e brillanti.

Il processore Kirin 810 è un vero piacere da utilizzare, è veloce per tutte le operazioni quotidiane e riesce a dare quel qualcosa in più in abito fotografico grazie alle ottimizzazioni AI. Honor 9X è lo smartphone di fascia media migliore del brand Honor grazie alla sua pop-up camera da 16 Megapixel.

Display :6.59

:6.59 CPU :Kirin 810

:Kirin 810 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 + MagicUI 2.1

Info e dettagli su Honor 9X nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Honor oltre 300€

Honor Play

Honor Play è lo smartphone gaming con il processore Kirin 970 + NPU per intelligenza artificiale supportato da 4 Gb di RAM e 64 GB di memoria interna. Il display Fullview è da 6.3″ FullHD+ in 19:9 con notch.

La dual camera posteriore da 16 Megapixel è supportata dalla intelligenza artificiale, chiude il cerchio la grande batteria da 3750 mAh che permetterà sessioni di gioco più lunghe grazie alla tecnologia GPU Turbo. Un vero e proprio affare a 320 Euro.

Display :6.3

:6.3 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 970

:Huawei HiSilicon Kirin 970 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 EMUI 8.2 Oreo

Info e dettagli su Honor Play nella scheda tecnica.

Honor 20

Honor 20 è il nuovo smartphone della famiglia best buy di Honor. Anche quest’anno, Honor 20 risulta un device da osservare con enorme interesse grazie al suo design bellissimo e le sue colorazioni giovani e di grande impatto.

Dal punto di vista tecnico non pecca in nulla, ha un processore Kirin 980 con doppia NPU per l’intelligenza artificiale accompagnato da 6 GB di RAM. Ha un bel display IPS da 6.2″ in 19:9 con buco e un sensore di impronte digitali posto sul profilo laterale nel tasto di accensione.

La Quad camera AI è una 48 Megapixel + 16 Megapixel wide +2 Megapixel Macro + 2 Megapixel in grado di raccontare al meglio ogni momento di vita quotidiana. La selfie camera è da 32 Megapixel. Tanta scheda tecnica per un prezzo molto intrigante. Honor 20 è da prendere senza pensarci due volte.

Display :6.26

:6.26 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Magic UI 2.1

Info e dettagli su Honor 20 nella scheda tecnica.

Honor View20

Honor con View20 fa sul serio. Il suo design è molto intreprendente e curato ma sembra essere anche solido quanto basta ai graffi e le impronte digitali. Ha un display da 6,4″ FullHD+ borderless con buco per evitare il notch. La fotocamera frontale nel buco è da 25 Megapixel.

La scheda tecnica è impressionante con ben 256 GB di memoria interna e una RAM da ben 8 GB. Il processore è un Kirin 980 con doppia NPU integrata per l’intelligenza artificiale, questo è davvero un device smart. Il software è già prontissimo grazie alla presenza di Android 9 Pie + Magic UI.

La fotocamera è sempre impressionante con un doppio modulo da 48 Megapixel + TOF per calcolo 3D, gli scatti sono da prima classe. Honor View20 è uno dei migliori smartphone per risparmiare qualcosa rispetto a quelli premium senza rinunciare a tanta tecnologia.

Display :6.4

:6.4 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Magic UI

Info e dettagli su Honor View20 nella scheda tecnica.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide: