Se stai cercando un nuovo smartphone OPPO, sei nel posto giusto. Questa casa produttrice ha conquistato il mercato globale con le sue alternative di alta qualità in ogni fascia di prezzo.

Ogni anno, i nuovi smartphone OPPO in Italia aumentano in numero, e l’azienda si è rapidamente posizionata tra le più importanti nel settore. Ma qual è il miglior smartphone OPPO nella gamma completa? Dovresti optare per un modello di fascia alta come l’ultimo modello della serie Find X, o scegliere un modello di fascia media come i Reno? Se le recensioni non ti hanno dato abbastanza informazioni, sei nel posto giusto per scoprire i migliori dispositivi OPPO in base alle tue esigenze.

Come riconoscere gli smartphone OPPO: le line-up

Per riconoscere facilmente la fascia di appartenenza di un dispositivo OPPO, è possibile verificare a quale serie appartiene. Le serie OPPO più comuni commercializzate in Italia includono:

Serie Find: una serie orientata principalmente alla fascia alta, ma che può includere anche dispositivi di fascia media. Questa serie offre il meglio che OPPO ha da offrire. In questa serie cisono anche i dispositivi “Flip” ovvero i pieghevoli.

Serie A: comprende gli smartphone OPPO più economici, adatti alla fascia entry-level e media.

Informazioni sul software e gli aggiornamenti della ColorOS

La ColorOS, l’interfaccia utente di OPPO basata su Android, è stata oggetto di miglioramenti significativi negli ultimi anni. Attualmente la versione corrente è la 13.1 basata su Android 13. Potete leggere le principali funzioni di Color OS 13 nel nostro articolo.

L’azienda è stata una delle prime a rilasciare la beta di Android 11 e ha garantito almeno 3 anni di aggiornamenti software per i suoi dispositivi.

OPPO Find X5 Pro – Miglior top di gamma e camera phone

L’OPPO Find X5 Pro è considerato il miglior smartphone Android di OPPO al momento. Questo top di gamma è incredibilmente innovativo e offre prestazioni di altissimo livello soprattutto in ambito fotografico e di chipset.

Il suo design, realizzato con una scocca in ceramica dalle curve eleganti, è sia elegante che resistente gli schizzi, all’acqua e alla polvere, ed è stato testato in condizioni di laboratorio controllate con una valutazione diIP68. Il display da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ e tecnologia AMOLED e LTPO offre colori estremamente fedeli e una luminosità eccezionale.

Le prestazioni del Find X5 Pro sono garantite dal processore Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1. Questo dispositivo vanta una delle migliori fotocamere sul mercato, con una tripla fotocamera da 50 + 13 + 50 MP, con OIS e zoom ottico ed inoltre vanta il chip proprietario Marisilicon X. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia di due giorni di uso moderato e supporta la ricarica rapida a 80W e la ricarica wireless a 50W.

E’ il top gamma di OPPO ed indicato a chi cerca il meglio dell’hardware che OPPO può offrire.

Leggi la nostra recensione di OPPO Find X5 Pro

2. OPPO Find N2 Flip – Top gamma pieghevole

Se stai cercando un dispositivo pieghevole “a conchiglia” dalle specifiche top gamma allora il recente Flip N2 Flip farà al caso tuo. Dotazione da top gamma con un dispositivo elegante e compatto che si piega e entra comodamente in tasca o in borsa. La dotazione hardware comprende ricarica rapida, chipset Dimensity 9000 Plus MediaTek con 8 GB di RAM fisica e 256Gb di storage.

Vanta anche un display secondario sulla parte esterna che può essere sfruttato per mostrare elementi grazie ai widget supportati ( come Spotify ) o facilitare lo scatto delle foto. La piega del display è poco marcata e la cerniera simmetrica permette di non lasciare gap nel display del dispositivo quando è piegato. disponibile in colorazione Nera, più sobria ed elegante, ed in una versione OPPo Glow con tinte cromatiche più cangianti e tendenti al rosa.

Leggi la nostra recensione di OPPO Find N2 FLip

3. OPPO Reno8 Pro – Fascia medio-alta

Il design originale, con una scocca in vetro e un profilo sottile, lo rende estremamente elegante e non sacrifica estetica e prestazioni. Il display AMOLED da un miliardo di colori, con una risoluzione Full HD+, un refresh rate a 120 Hz e la certificazione HDR10+, garantisce una qualità dell’immagine eccezionale. Il processore MediaTek Dimensity 8100-Max offre prestazioni di alto livello, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1.

Anche il comparto fotografico del Reno8 Pro è di alta qualità, con una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP. Questo dispositivo offre inoltre un’esperienza audio di grande spessore grazie agli altoparlanti stereo. La batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida a 80W e la ricarica inversa via cavo.

Leggi la nostra recensione di OPPO Reno 8 Pro

4. OPPO Find X3 Pro – Ancora un valido top gamma

L’OPPO Find X3 Pro è il predecessore del Find X5 Pro e nonostante sia uscito nel 2021 è tutt’ora una validissima alternativa di fascia alta nella serie Find X. Rispetto al Find X5 Pro troviamo un processore leggermente meno performante Snapdragon 8 contro lo Snapdragon 8 Gen1 di X5 Pro. Oltre a questo i due dispositivi sono molto simili se non per una batteria leggermente più piccola di X3 Pro e una dotazione fotografica che comprende una fotocamera “microscopio” per X3 Pro. E’ assente il chip Marisilicon X ma nonostante questo è ad oggi un’ottima alternativa con ottime prestazioni, 120HZ di display e aggiornato alla Color OS 13.1. Vista la diminuzione importante di prezzo è senza dubbio una soluzione da tenere in considerazione tutt’oggi.

Leggi la nostra recensione di OPPO Find X3 Pro

5. OPPO A76 – Miglior convenienza e autonomia

L’OPPO A76 è uno degli smartphone OPPO più economici sul mercato, ma offre comunque un design attraente e prestazioni decenti. La finitura OPPO Glow conferisce al dispositivo un aspetto scintillante, e il display HD+ da 6,56 pollici con refresh rate a 90 Hz offre un’esperienza visiva fluida. Il processore Snapdragon 680, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offre prestazioni sufficienti per un dispositivo di fascia bassa.

Le fotocamere posteriori del A76 sono da 13 + 2 MP, mentre il sensore frontale è da 8 MP. La batteria da 5000 mAh offre un’ottima autonomia, e supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 33W. L’OPPO A76 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo economico con un’autonomia duratura. Se cercate una soluzione 5G economica allora valutate OPPO Find X5 Lite oppure A78 5G.

