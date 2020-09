Negli ultimissimi anni la passione generalizzata per tutto ciò che è vintage ha rilanciato anche la moda delle macchine fotografiche istantanee. Abbiamo quindi scelto di realizzare una guida per capire qual è la scelta migliorare tra tutte le fotocamere istantanee.

Il mio smartphone non basta?

Chiunque ormai possiede uno smartphone con fotocamera, quest’ultima spesso regala foto straordinarie. Pensate al solo Huawei P20 Pro che integra ben tre ottiche, a cosa potrebbe servirci quindi una fotocamera istantanea? Scattiamo così tante foto che spesso non ne stampiamo neanche una, esperienza personale. Il ritorno quindi alla fotocamera che produce un ricordo fisico è appena iniziato.

Tipo di carta, formato e qualità

Varie sono le soluzioni per la stampa istantanea, le soluzioni sono principalmente due: pellicola da sviluppare e carta chimica. La prima crea una foto nera che si sviluppa nei minuti successivi, la seconda impiega qualche secondo in più e genera una foto già stampata. Le fotocamere istantanee variano molto anche nelle dimensioni, molte sono compatte altre invece sono quasi scomode da portare. La qualità della foto non è importante in questo ambito, è importante però capire cosa vogliamo ottenere.

Migliori fotocamere instantanee fino a 150 euro

Fujifilm Instax Mini 9

La regina indiscussa è lei, la Instax Mini 9. La più venduta su amazon grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Stampa piccole foto in formato carta di credito (62x46mm), ha uno specchietto per selfie, adattatore per macro da 35 a 50 centimetri e sistema di misurazione automatica dell’esposizione. Poca spesa e massima resa. Ottima scelta per entrare nel mondo delle fotocamere istantanee.

Fujifilm Instax Mini 11

La nuova fotocamera Fujifilm Instax Mini 11 è semplice e compatta.

Presenta un design semplice e forme più slim che ricordano la Instax Mini 0, con dettagli pensati per soddisfare un pubblico sempre più attento ed esigente. Ci sono ben cinque colorazioni : Sky Blue, Charocal Gray, Blush Pink, Ice White e Lilac Purple.

La funzione “Esposizione Automatica” di instax mini 11 consente di stabilizzare automaticamente l’esposizione delle tue istantanee, con soggetto e sfondo adeguatamente illuminati per un risultato di scatto eccellente.

Interessante anche la funzione “Selfie Mode”, che si attiva semplicemente estraendo il bordo anteriore dell’obiettivo.

La Instax Mini 11 sfrutta le pellicola Fujifilm formato 62x46mm.

Fujifilm Instax mini 11 Blush Pink | Fotocamera a sviluppo istantaneo | Modalità Selfie | Esposizione Automatica | Foto Formato mini 62 x 46 mm 67€ ► 71.99€ ► 78.9€ ►

Fujifilm Instax Square SQ6

Instax Square SQ6 è probabilmente uno dei migliori prodotti di questa classifica fin dal suo lancio. Le pellicole Square costano ancora un po’ più delle Mini. È presente la regolazione automatica dell’esposizione che rileva la luminosità dell’ambiente.Ottima anche la funzione Macro Mode per scattare foto a distanza ravvicinata fino a 30 cm.

Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone

Fotocamera istantanea che è assolutamente rivoluzionaria. Fujifilm Instax Mini LiPlay unisce un sensore digitale e un microfono alla tecnologia Instax di stampa immediata. È possibile registrare fino a 10 secondi di audio che saranno ‘incorporati’ nella fotografia stampata. Una volta stampata la foto sarà possibile riascoltare l’audio inquadrando il QR Code che sarà stampato nel retro della fotografia attraverso i servizi cloud di Fujifilm e l’applicazione dedicata.

Instax Mini LiPlay Stone integra un display che ti permette di visualizzare le fotografie e stampare quella preferita.



Fujifilm Instax Mini LiPlay Stone White Fotocamera Ibrida Istantanea e Digitale, Registra 10” di Audio sulla Foto con la Funzione “Sound”, Remote Shooting e Bluetooth, Foto Formato 62 x 46 mm 77€ ► 169€ ► 148.61 € [-12%]

Fujifilm Instax 300 Wide

La compattezza non è una sua dote ma conferisce un’ottima sensazione di solidità, parliamo della fotocamera istantanea di Fujifilm, la Instax 300 Wide. Supporta la stampa nel formato 62×99 mm, presenta un’ottica molto luminosa che permette di fare macro fino a 40 cm. Interessante la possibilità di messa a fuoco da 0.9 a infinito, una velocità otturatore regolabile da 1/64 a 1 / 200sec e il controllo ISO automatico. Tante impostazioni per questa Instax 300 Wide, fotocamera istantanea indirizzata a utenti più esigenti.

Fujifilm Instant Mini 90 Neo Classic

Caratteristica da vera top di gamma per questa fotocamera istantanea di Fujifilm, la Instant Mini 90, affascinante oserei dire. Le foto sono stampante nel formato 62x46mm. Caratteristiche simili a 300 Wide come il monitor LCD e il mirino ottico a immagine reale con regolazione della parallasse. Instax Mini 90 è compatta e ha un design retrò che richiama quello delle vecchie fotocamere analogiche. Ottima la possibilità di realizzare una doppia esposizione e di scattare tenendo l’obiettivo aperto.

Polaroid Snap

Definirla fotocamera istantanea sarebbe un errore, ibrida è la parola giusta per questa Polaroid Snap. La Polaroid Snap può salvare su microSD fino a 32 gb, presente un sensore da 10 megapixel. Le foto vengono stampate con la tecnologia Zink ossia zero ink, senza inchiostro. Si otterranno foto tascabili da circa 5×7,5 cm in circa un minuto.

Kodak Smile

La Kodak Smile è una fotocamera digitale a stampa istantanea che utilizza tecnologia zero ink per stampare foto hd su carta fotografica adesiva zink 2×3

Il design è molto particolare, ha un’ apertura a scorrimento con robusta custodia protettiva in poliuretano e obiettivo 8 mm autofocus. La fotocamera ha un obiettivo da 10mp che rende facili gli scatti e le modifiche. Sono presenti inoltre: auto flash, mirino lcd, editor integrato, 2 modalità immagine e fuoco fisso.

È presente la funzione di modifica per applicare filtri e altri effetti prima della stampa. Altri vantaggi: anello per cinghia, lettore schede microsd, pannello di controllo tattile, navigazione con lcd, 2 modalità immagine, funzionalità di anteprima, flash automatico e batteria ricaricabile, fino a 40 stampe per ricarica