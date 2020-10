Aprirò questa guida con grande onestà , prima di provare un Robot Aspirapolvere pensavo non mi servisse, pensavo che non valesse tutti quei soldi per le versioni migliori. In realtà mi sbagliavo di grosso, avere un Robot Aspirapolvere in casa mi ha cambiato la vita.

Avere il Miglior Robot Aspirapolvere in casa permette di risparmiare tempo, di poter avere casa pulita quando non c’è nessuno grazie alla programmazione. Permette sopratutto di avere una casa “realmente” pulita grazie alla grande precisione con mappatura della casa, abilità dei robot aspirapolvere a salire sui tappeti e a pulire i peli di eventuali teneri animali.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del Miglior Robot Aspirapolvere non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le proposte non sono mancate per le varie fasce di prezzo ma non tutti i Robot Aspirapolvere sono adatti alle vostre esigenze, alla vostra casa e alla vostra tasca.

Se già sapete come orientarvi nel mondo delle Migliori Robot Aspirapolvere, potete saltare direttamente alle Migliori Robot Aspirapolvere per fascia di prezzo:

Fino a 150 Euro

150 – 300 Euro

300 – 500 Euro

Oltre 500 Euro

Come scegliere il Miglior Robot Aspirapolvere

Prima di scegliere il Miglior Robot Aspirapolvere, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Mi serve realmente un Robot Aspirapolvere? Che vantaggio mi da il Miglior Robot Aspirapolvere? Quanto devo spendere per il Robot Aspirapolvere per le mie esigenze?

Risposte:

Ancora non lo sai ma si, ti serve realmente un Robot Aspirapolvere. Avevo gli stessi dubbi prima di provarne uno, ora non ne posso più fare a meno. Capisco perfettamente che possa sembrare una spesa “secondaria” ma nel giro di qualche settimana vi ringrazierete da soli per aver preso la decisione di spendere dei soldi per un Robot Aspirapolvere. Fondamentalmente si tratta di avere la casa pulita senza doverci perdere forze e tempo. In realtà c’è di più, la casa sarà realmente pulita grazie ai sistemi avanzati di mappatura della casa dei Migliori Robot Aspirapolvere, non c’è pericolo per l’arredamento, i robot si avvicinano delicatamente ai mobili e puliscono con estrema precisione. Non hanno problemi con nessun tipo di sporcizia, che siano peli di cane, gatti, i pop corn caduti a terra mentre si stava vedendo una serie su Netflix o della semplice polvere. Comodissima la possibilità di programmare a distanza la pulizia. Un piccolo esempio: non avete pulito casa, siete fuori casa e a cena avete ospiti improvvisi? Bene, i Migliori Robot Aspirapolvere v faranno trovare casa pulita. Come al solito, dipende. Se volete provare la comodità di un Robot Aspirapolvere ma non siete troppo convinti vi conviene puntare ad un Robot Aspirapolvere low cost o particolarmente economico. Se sapete già di averne bisogno, puntate ad una soluzione di fascia media senza aver paura di spendere un po’ di per qualche funzione smart. Se volete il massimo desiderabile, puntate alle soluzione di fascia superiore ai 700 Euro senza pensarci due volte.

Ogni robot aspirapolvere in questa guida è stato adeguatamente selezionato tra i migliori del mercato sia per funzionalità che per posizionamento. Probabilmente qualche soluzione è rimasta fuori dalla guida ma qui non ci sono tutti i prodotti ma solo i migliori, quelli che vale realmente la pena comprare. Nel caso in cui, qualche prodotto mancasse, basta una semplice segnalazione nei commenti e se ritenuto valido come rapporto qualità -prezzo verrà inserito in guida. Ci teniamo alla pulizia della vostra casa e cerchiamo di offrirvi solo il meglio.

Miglior Robot Aspirapolvere

Miglior Robot Aspirapolvere fino a 150€

Vileda Virobi Catturapolvere

Questa soluzione Vileda è la più entry level possibile e immaginabile, tanto da poter non essere considerato un vero e proprio  Robot Aspirapolvere perché non “aspira” ma cattura che è ben diverso. In ogni caso ha il sistema di navigazione in casa autonomo con programmi da 30 minuti e 120 minuti, potrebbe essere una soluzione super low cost per chi non vuole spendere troppo ma non è paragonabile alle soluzioni successive.

Vileda VR101 Robot aspirapolvere

Ecco la prima soluzione economica che può essere realmente considerata un Robot Aspirapolvere a tutti gli effetti. Si chiama Vileda VR101 Robot aspirapolvere ed ha un design quadrato decisamente utile per farlo incastrare in ogni angolo della casa. Ritorna da solo alla base di ricarica ed ha il rilevamento degli ostacoli. Lui è una soluzione economica ma completa.

Ariete Robot XClean 2718

Per questa fascia di prezzo la soluzione di Ariete è molto completa, questo Robot Aspirapolvere ha il telecomando per essere controllato anche manualmente. Ha circa 90 minuti di autonomia, ritorna alla base in maniera automatica ed ha una discreta capacità del contenitore da 0,3 Lt. Costa giusto 150 Euro, peccato che non abbia app per Android o iOS.

Miglior Robot Aspirapolvere 150€ – 300€

Eufy RoboVac 11S

Il prezzo sale, le prestazioni di pulizia sono migliori e questo Eufy RoboVac 11S riesce ad essere un bel compromesso per rapporto qualità -prezzo. Funziona molto bene, ha una buona velocità di pulizia, non è troppo rumoroso ed ha un comodo controller per poterlo utilizzare in modalità manuale.

Ecovacs Deebot 605

Il prezzo sale, le prestazioni di pulizia sono migliori e questo Ecovac Deebot 605 riesce ad essere un bel compromesso per rapporto qualità -prezzo. Robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1: fornito sia con serbatoio raccogli polvere che con una vaschetta dell’acqua, il DEEBOT passa dall’aspirazione al lavaggio. Adatto a tutti i tipi di pavimenti, da quelli duri ai tappeti. Presenta anche la ricarica automatica, quando il livello di batteria si abbassa, il robot torna in autonomia alla base di ricarica.

Rowenta RR6943 Smart Force Essential

Il Robot Aspirapolvere di Rowenta è un vero e proprio portento. Non è molto smart, non ha applicazione ma è molto forte, ha una durata della batteria importante ed ha un contenitore bello grande in modo da poter pulire più volte casa senza dover cambiare e pulire il filtro. Non è proprio silenziosa ma pulisce decisamente bene.

iRobot Roomba 671

iRobot è un grande brand per quanto riguarda il mondo dei Robot Aspirapolvere, la qualità di questo prodotto è molto alta. Se per tutte le altre soluzioni più economiche è difficile trovare un pezzo di ricambio in questo caso non è così, Roomba 671 è decisamente diffuso e apprezzato. Ha una precisione maggiore degli altri, aspira meglio degli altri ed ha alcune funzioni utili per una pulizia spot. Non è nemmeno troppo rumoroso, caldamente consigliato.

Miglior Robot Aspirapolvere 300€ – 500€

Neato Robotics Botvac D5 Connected

La soluzione di Neato e in particolare il suo D5 Connected è una delle migliori in circolazione sia per la sua capacità di essere poco rumoroso nella precisa pulizia e sia per il suo lato estremamente smart. Grazie all’applicazione disponibile per Android e iOS è possibile controllare la mappa della casa, programmare il Neato e decidere i ari programmi di pulizia. Il D5 Connected è anche compatibile con Google Home e Alexa, in parole povere ha il controllo vocale adatto per la smart home. Uno dei Migliori Robot Aspirapolvere in giro.

Xiaomi Roborock 2Gen

Un prodotto molto interessante proposto ad un prezzo invogliante come da tradizione Xiaomi. Il Robot Aspirapolvere Xiaomi Roborock di seconda generazione ha funzioni molto interessanti oltre ad integrarsi benissimo con l’ecosistema Mi Home (possibilità di impostare anche il controllo con Google Home) come la possibilità di lavare con dell’acqua dolce in casa. Attenzione non si può aggiungere del sapone ma per dare una veloce lavata al pavimento va benissimo. Ovviamente si può sempre utilizzare come semplice aspirapolvere con una precisione molto buona e ben 2,5 ore di autonomia.

Miglior Robot Aspirapolvere oltre 500€

Neato Robotics Botvac D7 Connected

Il Neato Botvac D7 Connected è uno dei migliori Robot Aspirapolvere in circolazione. Prima di tutto il suo design a “D” gli permette di andare dovunque con estrema precisione, anche negli angoli più duri da raggiungere. La forza di questo robot aspirapolvere è impressionante, riesce a smuovere sedie, supera agevolmente tappeti e per potenza che sprigiona non fa troppo rumore. Pulisce bene, decisamente bene, è tra quelli che darà più soddisfazione e lo farà velocemente grazie a movimenti lineari e coerenti con la mappatura della casa. Possiede ogni funzione smart desiderabile, si controlla con Google Home, ha la programmazione e il controllo remoto via app Android o iOS ed è possibile anche delineare delle linee su applicazione dove lui non deve passare. Costicchia ma è il miglior robot aspirapolvere.

iRobot Roomba 981

Anche iRobot non sta a guardare e propone il suo miglior robot aspirapolvere. Si chiama Roomba 981 ed ha una potenza 5 volte superiore alle altre soluzioni iRobot. Ha tutte le funzioni smart che devono essere presenti su un robot aspirapolvere di fascia alta come applicazione per Android e iOS, non è il più smart ma almeno è in grado di mostare una mappatura precisa della casa. Pulisce casa con estrema attenzione ai dettagli anche se la sua forma rotonda non gli permette di andare in angoli particolarmente ostili. Per tutto il resto funziona molto bene, è abbastanza discreto in termini di rumorosità . Il prezzo è alto ma è quello da pagare per avere una soluzione top.

