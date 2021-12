Siamo ufficialmente entrati nel mese di Dicembre e come di consuetudine è ufficialmente iniziato il countdown per i regali di Natale. Se state cercando qualche spunto interessante allora sappiate che OPPO dà il via oggi ad una nuova iniziativa dedicata all’ultimissima OPPO Reno6 Series di cui vi abbiamo parlato già diverse volte anche su Techzilla. Potete infatti leggere le nostre recensioni di OPPO Reno 6 5G e della sua variante Oppo Reno 6 Pro.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia commenta così questa promozione Natalizia:

“Con gli OPPO X-Mas Days, a pochi giorni dal Natale, vogliamo offrire ai nostri consumatori un ulteriore occasione per scoprire e acquistare per regalare i prodotti del nostro ecosistema, che continuiamo ad arricchire di accessori audio e wearable, per un’esperienza utente ricca e in linea con il proprio stile di vita quotidiano. Con queste iniziative, desideriamo poter rendere la nostra tecnologia accessibile ad un numero sempre maggiore di persone” commenta

Le promozioni OPPO sulla serie 6

A partire da oggi fino al 31 dicembre potrai acquistare ad un prezzo esclusivo su OPPO Store gli smartphone della Serie 6 con una promo accattivante:

OPPO Reno6 Pro con in omaggio OPPO Enco Air gli auricolari True Wireless Stereo con cancellazione intelligente del rumore

OPPO Reno6 con in omaggio OPPO Band Style, device perfetto per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo e sano grazie alle 12 modalità di allenamento.

Per tutti i punti vendita dei partner selezionati: acquista uno dei prodotti OPPO Reno6 Series, carica lo scontrino dell’acquisto sulla pagina dedicata alla promozione su www.oppopromo.it e ricevi i dispositivi in regalo direttamente a casa tua .

OPPO RENO 6 e RENO 6 PRO

OPPO Reno6 Pro è uno smartphone di fascia alta con un design fresco ed elegante allo stesso tempo. E’ uno smartphone perfetto per aspiranti digital creators e per coloro che vogliono realizzare contenuti professionali con la comodità di uno smartphone grazie anche all’ottimo comparto fotografico che abbiamo visto anche nella nostra recensione.

OPPO Reno6 si propone invece con uno straordinario rapporto qualità-prezzo: ha un

design elegante, unito ad una tecnologia avanguardistica e prestazioni al di sopra delle aspettative. Il display AMOLED e l’audio iperrealistico permettono di fruire contenuti multimediali in maniera fluida e veloce – una sorpresa formidabile per gamers e appassionati di serie tv.

Vi ricordiamo che le promozioni sono valide sul sito oppostore.it



