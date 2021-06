Non poteva mancare nel nostro ventaglio di componenti per il proprio PC gaming, la guida al miglior case per PC.

Un componente che sostanzialmente non incide sulle prestazioni del PC, se non dal lato termico in base alla tipologia di ventole, ma essenzialmente solo da lato estetico.

Pertanto, la capacità di personalizzazione, sarà a completa disposizione del utente finale così da poter scegliere tipologia, colori e dimensioni.

Come scegliere il miglior case per PC?

Prima di aiutarvi a scegliere il miglior case per PC, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima di inoltrarci nella guida.

Quali sono le caratteristiche da guardare prima di scegliere il miglior case per PC?

La prima caratteristica da prendere in considerazione è la tipologia di case. Esistono 3 modelli, per altrettante tipologie di schede madri. Successivamente, previa conoscenza della nostra attuale, o futura build, sarà importante tenere a mente la dimensione della scheda video, dei dissipatori per il raffreddamento e, ovviamente, l’eventuale presenza di led estetici, se richiesti.

Quanto devo spendere per acquistare il miglior case per PC?

Non esiste un vero e proprio valore per acquistare il miglior case per PC. Un’utente standard si troverà benissimo con un case normale da 50 €, mentre un gamer vorrà sulla sua postazione un case che rispecchi il suo hardware andando a spendere cifre che si avvicinano ai 150 €

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo del miglior case per PC?

L’unico vantaggio, oltre a quello estetico, è dato dal riciclo termico. Un case standard non avrà un eccellente capacità di installazione di componenti extra come ventole o radiatori. Mentre un prodotto più importante offrirà sicuramente tutti gli spunti necessari per avere un’eccellente controllo delle temperature

Quindi cosa devo prendere in considerazione prima di comprare un case per PC?

Le caratteristiche essenziali da prendere in considerazione sono, le dimensioni, la capacità di installazione dei sistemi di raffreddamento e l’estetica, tutte da valutare in base alla configurazione che andrà al suo interno.

Miglior case per PC gaming

Il perfetto entry level

itek VERTIBRA S210

La nuova serie di cabinet VERTIBRA si contraddistingue per features di alto livello ed un estetica contemporanea, al passo con i tempi.

Questo modello, l'S210, è dotato di un frontale molto elegante, liscio davanti e traforato nei lati, per assicurare un buon ricircolo dell'aria grazie alla ventola da ARGB 12 cm posta sul retro.

Gli effetti di illuminazione possono essere gestiti tramite tasti sul controller oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza (e non infrarossi) che garantisce un ottima qualità di segnale.

La struttura, di ultima generazione, permette di ospitare hardware all'avanguardia, liquid cooling fino, dissipatori alti fino a 165 mm, schede video (con possibilità di disporle verticalmente tramite kit opzionale) lunghe fino a 350 mm e diverse ventole aggiuntive.

Tutto molto pratico da assemblare grazie all'ottimo cable management da ben 28 mm.

L'alternativo

Sharkoon REV200 RGB

Un nuovo approccio nella progettazione dei case: Il rivoluzionario ATX midi tower REV200 fornisce un nuovo e spettacolare modo di presentare l'hardware.

Per la prima volta, le schede video potranno essere installate verticalmente in una scheda madre ruotata di 90 gradi.

Le cinque ventole integrate da 120 mm raffreddano in modo preciso mentre ampi passacavi, un vano per cavi sul pannello superiore e un tunnel multi-funzione posizionato sul fondo del case fanno sì che solamente gli elementi importanti siano messi in luce dall'illuminazione RGB addressable.

Attenzione, non è il solito case standard, pertanto valutate bene il modello e la posizione finale prima di acquistare questo REV200 di Sharkoon

Mini-itx con stile

Nzxt H210

Questo case ha migliorato ulteriormente i famosi prodotti della Serie H di NZXT.

La nuova linea ricorda gli elementi strutturali più amati della Serie H originale, tra cui il nostro sistema brevettato di gestione dei cavi, staffe di montaggio per ventole/radiatori rimovibili e vassoi per unità di facile utilizzo.

Ad essi aggiunge interessanti novità come nuovi aggiornamenti come il connettore USB-C sul pannello frontale che supporta dispositivi USB 3.1 Gen 2 ad alta velocità, un pannello laterale in vetro temperato che si installa con una sola vite a testa zigrinata.

Disponibile in tre colorazioni, nero, rosso/nero, bianco/nero per adattarsi al meglio alla postazione del gamer e per personalizzare al meglio la propria build gaming.

Potente ed elegante

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh White

Il vetro temperato di questo MasterBox TD500 è totalmente trasparente e permette di vedere perfettamente i componenti hardware all’interno.

Le ventole frontali smuovono molta aria e risultano semplici da governare attraverso la schede madri che supportano lo standard ARGB, in alternativa possono essere gestite da un piccolo controller fornito nella confezione di vendita.

Nel case è presente un filtro antipolvere superiore magnetizzato, che aiuta a mantenerlo pulito da eventuale ingresso indesiderato della polvere.

La gestione dei cavi nella parte posteriore è agevole e gli slot dove alloggiare gli hard disk, due per hard disk da 3,5 pollici, sono estraibili e comodi per le installazioni.

Le alternative brandizzate

Corsair Crystal Series 680X RGB

Il CORSAIR 680X RGB della Serie Crystal è uno smart case ATX in vetro temprato a doppia camera che garantisce un funzionamento del sistema a basse temperature grazie allo spazio per un massimo di otto ventole e quattro radiatori, di cui uno da 360 mm.

Goditi un flusso d'aria straordinario e la brillante illuminazione RGB proveniente da tre ventole LL120 RGB, controllate da un CORSAIR Lighting Node PRO incluso e gestite dal software iCUE.

Se state cercando un case particolare, con linee chiare e ben definite, questo Crystal Series 680X fa sicuramente al caso vostro

In conclusione è possibile notare che, nel caso del miglior case per PC gaming, è possibile trovare un prodotto performante ampiamente sotto lo scoglio dei 200€.

Risultando un componente che non incide direttamente sulle prestazioni del proprio PC è forse l’unico pezzo sul quale si riesce a fare un minimo di economia, a meno di non volere un contenitore, bello da mostrare agli amici, per il vostro hardware.

Questa è solo una delle nostre guide per i componenti dei proprio PC desktop. Se oltre aimiglior case per PC gamingstate cercando altri componenti potreste controllare :

