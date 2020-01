Le sessioni di gaming intenso non sono un gioco da ragazzi e per portarle a termine c’è bisogno di un buon hardware. Spesso e volentieri avere un monitor adatto per giocare viene sottovalutata come scelta ma potrebbe essere di grande importanza.

Rispetto al passato, è molto più semplice trovare un monitor gaming dalle buone prestazioni senza dover spendere una fortuna. Proprio perché l’offerta del mercato è aumentata, non è semplicissimo puntare al Miglio Monitor Gaming in circolazione. Per questo motivo, la nostra selezione include solo prodotti realmente validi. Non si tratta di una lista di tutti i prodotti sul mercato ma solo ed esclusivamente dei migliori monitor gaming per fascia di prezzo, adatti ad ogni esigenza.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Monitor Gaming, potete saltare direttamente ai Miglior Monitor per il Gaming divisi per fascia di prezzo:

Come scegliere il Miglior Monitor per il Gaming

Prima di scegliere il Miglior Monitor per Giocare, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa devo valutare per acquistare il Miglior Monitor Gaming? Che vantaggio mi da il Miglior Monitor Gaming?

Risposte:

Probabilmente il formato e, ovviamente, il tetto di spesa massima. Puntare ad un 16:9 sebbene sia più conveniente, potrebbe risultare una scelta troppo conservativa. I formati wide vanno per la maggiore e possono regalare sicuramente maggior immersività durante le sessioni di gioco. Sfortunatamente un monitor gaming non costa poco, o meglio, quelli di qualità costano un bel po’. La spesa minima consigliata per apprezzare davvero le differenze di un monitor gaming rispetto a quello classico è almeno 300 Euro. Una maggior risoluzione, spesso e volentieri 4K ma c’è bisogno di un bel pc per reggere quella risoluzione. Anche il valore del Refresh Rate è decisamente più alto rispetto ai monitor normali, è un valore che indica la frequenza d’aggiornamento delle immagini sullo schermo. Il valore di Hz consigliato è sicuramente tra il rage dei 70-144, sopratutto se cercate sessioni perfette è importante puntare al valore migliore.

Miglior Monitor per Giocare

Miglior Monitor Gaming fino a 200€

Asus VS248HR Gaming Monitor

Monitor entry level di Asus da 24″ con la tecnologia Splendid per ottimizzare i colori e il contrasto. Un pannello molto standard ma con un tempo di risposta di 1ms. Consigliato solo per chi non ha nessuna pretesa.

Samsung C24F396 Monitor Curvo

Probabilmente il monitor curvo più economico in circolazione. Questa soluzione Samsung è da 24″ con risoluzione FullHD, i contrasti sono abbastanza elevati con un rapporto di 3000:1. Presente anche la tecnologia AMD FreeSync che riduce al minimo i ritardi. Consigliato per chi vuole iniziare a comprendere le potenzialità di un monitor gaming.

AOC G2590VXQ Monitor Gaming

Sempre da 24″ con risoluzione FullHD è questo Monitor di AOC con refresh rate di 75Hz. Si differenzia per la presenza della display port e di un design quasi frameless. Supporta la tecnologia Flocker free e il filtro luce blu per non affaticare troppo gli occhi.

Miglior Monitor Gaming 200€ – 500€

Samsung C24FG73 Monitor Curvo Gaming

Fascia più alta ma sempre 24″ con risoluzione FullHD, però questo monitor da gaming Curvo di Samsung ha un refresh rate pari a 144 Hz (valore ottimo per reggere le sessioni di gaming più dure). Questo monitor supporta la tecnologia Quantum Dot per un ventaglio cromatico ancora più ampio.

Acer XG270 Predator Monitor Gaming

Acer inizia a proporre qualcosa di diverso con un monitor gaming flat ma con risoluzione 2560×1440 spalmata su un 27″. Tempo di risposta da 1 ms, luminosità molto alta e contrasto assolutamente non male. Ottima soluzione ad un prezzo giusto.

MSI Optix MAG27CQ Monitor Gaming

Chiude questa sezione della guida il monitor gaming di MSI, brand sicuramente conosciuto per tutti gli amanti dei giochi su pc. Ben 27″ dalla risoluzione da 2560×1440 con refresh rate di 144 Hz. Uno dei migliori monitor da gaming, leggermente curvo, che si possa portar a casa. ha anche un bel design con led rossi aggressivi.

Miglior Monitor Gaming 500€ – 800€

Samsung C27HG70 Monitor Curvo

Si sale di fascia ed iniziano ad arrivare i supporti allo standard HDR, in questo caso il monitor curvo da gioco di Samsung è una proposta di enorme qualità. Tempo di risposta di 1 ms, refresh rate pari a 144 Hz, tecnologia Flicker free, gamign color mode e chi più ne ha più ne metta. Ottimo monitor gaming di Samsung.

Acer Predator XB281HK Monitor

Un monitor gaming per chi pretende il massimo della risoluzione alla massima fluidità. Questa soluzione di Acer ha una risoluzione 4K e la possibilità di spingere il refresh rate fino a 165 Hz. Ovviamente c’è bisogno di un buon hardware per poter sfruttare questo monitor ma se avete modo di poterlo provare, non si torna indietro.

LG 34UC89G Monitor da Gaming

LG non sta a guardare e punta tutto su una diagonale enorme da ben 34″ con risoluzione 2560×1080, la ratio è 21:9. La tecnologia è IPS, il refresh rate è da 144 Hz ed in più c’è supporto alla tecnologia Nvidia G-Sync che azzera al minimo ogni tipo di ritardo ed assicura sessioni fluidissime. Gran monitor da parte di LG.

Miglior Monitor Gaming oltre 800€

AOC AG352UCG Monitor Gaming

Questo è il monitor per chi non vuole fare nessuna rinuncia e sopratutto per chi vuole spendere una cifra importante per un monitor da gaming. 35″ Ultrawide 21:9 risoluzione 3440×1440 decisamente curvo. Supporta la tecnologia G-SYNC ed ha un refresh rate da 100 Hz. La gamma cromatica è ampiamente coperta dalla tecnologia True 8 Bit, c’è ovviamente il supporto Flicker free e il filtro luce blu. Se avete in mente di prendere il top, questo è sicuramente una scelta da valutare.

Asus ROG SWIFT Curved PG348Q Gaming Monitor

Anche Asus propone il suo top gamma per il mondo dei monitor gaming. Il suo ROG Swift curvo è un IPS con risoluzione 4K a 100 Hz con supporto alla tecnologia G-Sync. Il design è decisamente interessate con anche effetti luminosi alla base. La gamma cromatica è realistica grazie alla copertura sRGB al 100%. Asus inserisce anche un Turbo Key per aumentare il refresh rate velocemente. Interessante anche il set up audio con due speaker da 2 watt.

Acer Predator X34A Monitor Curvo

Acer punta tutto su un design di carattere per spingere le doti qualitative di questo monitor da gaming. La risoluzione è 4K ed è spalmata su una superficie da 34″ curva, il tutto viene aggiornato a 120 Hz. La precisione dei colori è garantita da una copertura del 100% sRGB. Acer inserisce il suo Predator Gameview che offre una serie di impostazioni rapide per enfatizzare le sessioni di gioco. Costa tanto ma vale fino all’ultimo centesimo.

