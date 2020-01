Trovare uno smartphone dalle dimensioni compatte sta diventando sempre più difficile negli ultimi tempi. Il mercato propone soluzioni sempre più ingombranti ma se site qui, non state cercando smartphone grandi. Il punto è che non basta cercare uno smartphone da 5 pollici, per trovare il migliore c’è bisogno di puntare anche su altri fattori.

Scegliere il Miglior Smartphone 5 pollici non è cosa semplice, il tutto ruota non solo attorno a display piccolo ma anche alla qualità del display e alla sua ottimizzazione. La qualità generale dello smartphone non è mai da sottovalutare, è molto difficile trovare smartphone top gamma da 5″.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone 5 pollici, potete saltare direttamente ai Miglior Smartphone 5″ divisi per fascia di prezzo:

Come scegliere il Miglior Smartphone da 5 pollici

Prima di scegliere il Miglior Smartphone 5 pollici, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa devo valutare per acquistare il Miglior Smartphone 5 pollici? Che vantaggio mi da il Miglior Smartphone 5″?

Risposte:

La prima cosa da valutare sono le dimensioni complessive. Si perché gli smartphone da 5 pollici non hanno ottimizzazione delle cornici valide e sopratutto son davvero pochissimi quelli da 5″ precisi. Cercheremo di non andare oltre ai 5.3″ in questa selezione. Comodità di utilizzo ad una mano. Anche in questo caso però dipende da quanta ottimizzazione degli spazi c’è. Sicuramente uno smartphone da 5″ è in grado di essere trasportato in tasca senza grossi problemi.

Miglior Smartphone 5 pollici

Ultimo appunto prima delle selezione dei migliori smartphone da 5 pollici, ormai questa diagonale è un vero e proprio miraggio sul mercato. Sarà possibile trovare smartphone un po’ più recenti con una diagonale inferiore ai 6″ che magari grazie alle cornici ridotte arriveranno a dimensioni complessive vicino ai 5″ ma è estremamente difficile trovare uno smartphone recente con diagonale da 5″. Se le dimensioni molto compatte sono decisamente importanti per voi, c’è da rinunciare alle novità del mercato.

Miglior Smartphone 5 pollici fino a 100€

Alcatel 1

Alcatel 1 è uno smartphone decisamente economico ma che riesce a fare il suo dovere grazie alla presenza di Android Go. Android Go è una versione di Android 8 Oreo con alcune limitazioni e le app Go che sono una versione simile alle app originali ma dal peso molto più contenuto.

Alcatel 1 si configura quindi come il primo smartphone perfetto per entrare nel mondo Android senza spendere troppo e senza avere grosse pretese.

Display :5

:5 CPU :Mediatek MT6739 Quad-Core

:Mediatek MT6739 Quad-Core RAM :1

:1 Memoria Interna :8 Espandibile

:8 Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo Go Edition

Info e dettagli su Alcatel 1 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 5 pollici 100€ – 200€

Huawei P8 Lite 2017

Huawei ha presentato una versione aggiornata dello storico P8 che in Italia ha venduto tantissimo. Il Huawei P8 Lite 2017 è sicuramente il miglior smartphone entro i 200€.

Tra i suoi punti di forza ci sono il design curato, una fotocamera abbastanza valida ma soprattutto una velocità del software invidiabile con Android 7.0 Nougat + EMUI 5.0. Ecco la scheda tecnica di Huawei P8 Lite 2017:

Display :5.2

:5.2 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 655 4x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53

:Huawei HiSilicon Kirin 655 4x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Emotion UI v5.0 Nougat

Info e dettagli su Huawei P8 Lite 2017 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 5 pollici 200€ – 300€

Motorola Moto G5 Plus

Meglio Moto G! Il classico motto che spopola sul web è sempre vero, Lenovo Moto G5 Plus è un vero best buy in questa fascia di prezzo grazie alle sue specifiche tecniche importanti. Moto G5 Plus però non è solo scheda tecnica, anzi.

L’esperienza utente di Moto G5 Plus è il suo punto forte grazie alla presenza di Android 7.1 Nougat completamente stock. La sua super durata della batteria è davvero invogliante. Ecco la scheda tecnica di Lenovo Moto G5 Plus:

Display :5.2

:5.2 CPU :Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Cortex-A53 2 GHz 8 Core

:Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Cortex-A53 2 GHz 8 Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat

Info e dettagli su Motorola Moto G5 Plus nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 5 pollici 300€ – 500€

Apple iPhone SE

Davvero strano vedere un device Apple in questa fascia di prezzo ma iPhone SE è una delle migliori soluzioni compatte sul mercato. Ha una costruzione molto valida ed il design seppur riciclato è sempre gradevole.

Le specifiche non sono il massimo ma le prestazioni sono di prima fascia come da tradizione Apple. Ecco la scheda tecnica di iPhone SE:

Display :4

:4 CPU :Apple A9 1.8 GHz Dual Core

:Apple A9 1.8 GHz Dual Core RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:iOS 9.3

Info e dettagli su Apple iPhone SE nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 5 pollici 500€ – 750€

Sony Xperia XZ2 Compact

C’è ancora chi vuole uno smartphone compatto senza dover rinunciare alla potenza di un flagship. Sony continua con la sua linea Compact e questo XZ2 Compact è un degno erede.

Display da 5″ in 18:9 estremamente compatto, il suo design lo rende maneggevole e facilissimo da trasportare in giro. Ha anche una fotocamera di qualtà incredibile con 19 Megapixel Motion Eye in grado di fare Super slowmotion a 960 fps in FullHD. Ecco la scheda tecnica di Sony Xperia XZ2 Compact.

Display :5

:5 CPU :Qualcomm Snapdragon 845

:Qualcomm Snapdragon 845 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :19Mp

:19Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Sony Xperia XZ2 Compact nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone 5 pollici oltre 750€

Apple iPhone 8

iPhone 8 è uno smartphone che sa un po’ di vecchio grazie al nuovissimo iPhone X ma è comunque una delle soluzioni più valide e complete per chi cerca un device compatto.

Le prestazioni sono assicurate dal potente processore A11 Bionic sorretto da “soli” 2 GB di RAM che però non fanno mai mostrare il fianco ad iOS sempre ben ottimizzato. Anche la fotocamera da 12 Megapixel riesce a reggere il confronto con la fascia alta del mercato. Peccato per la durata della batteria. Ecco la scheda tecnica di iPhone 8:

Display :4.7

:4.7 CPU :Apple A11 Bionic 6 Core

:Apple A11 Bionic 6 Core RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:iOS 11

Info e dettagli su Apple iPhone 8 nella scheda tecnica.

