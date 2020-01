Wiko è un brand francese che si sta diffondendo sempre di più in Italia puntando su smartphone dal rapporto qualità-prezzo elevato. Sono dispositivi giovai, colorati e dal prezzo giusto.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Wiko, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Nokia divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Come scegliere il Miglior Smartphone Wiko

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Wiko, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Wiko? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Wiko?

Risposte:

La scheda tecnica e il design. Gli smartphone Wiko sono parecchio economici quindi anche una spesa maggiore di 50 Euro potrebbe portare a differenze importanti come il doppio della memoria interna e una miglior fotocamera. Ovviamente impossibile spendere troppo, la filosofia di Wiko non va oltre i 300 Euro. Puntare ad un View 2 non è una scelta sbagliata se si vuole il massimo possibile per un prezzo onestissimo.

Miglior Smartphone Wiko

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg.

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

Miglior Smartphone Wiko fino a 100€

Wiko Lenny 4

Wiko Lenny 4 è lo smartphone più economico del brand ma non per questo è quello meno consigliabile. Ovviamente non è il massimo della tecnologia ma per chi non ha grosse pretese, per il suo listino può andar bene.

Il grosso limite è la memoria interna da 8 GB mentre il punto più alto è toccato dal display HD dalla qualità molto buona. Non male la fotocamera da 8 Megapixel.

Display :5

:5 CPU :Quad-Core 1.3 Ghz

:Quad-Core 1.3 Ghz RAM :1 GB

:1 GB Memoria Interna :16 Espandibile

:16 Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:

Info e dettagli su Wiko Lenny 4 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Wiko 100€ – 200€

Wiko View 2 Go

Wiko View 2 Go alza un filo l’asticella. La memoria interna da 32 GB espansibili consente già un tipo di utilizzo più impegnativo, anche grazie alla RAM da 2 GB.

Il display è una buonissima unità in HD con un notch importante, la fotocamera invece è una 12 Megapixel singola con HDR Automatico. Per il prezzo richiesto, è comunque una soluzione valida della gamma Wiko.

Display :5.93

:5.93 CPU :Snapdragon 430

:Snapdragon 430 RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su Wiko View 2 Go nella scheda tecnica.

Wiko View XL

Wiko View XL è un gran bel device nel senso fisico della parola. Ha un display in 18:9 HD+ molto luminoso e grande, sono quasi 6″ a disposizione.

Il processore è uno Snapdragon 425 accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile. Molto bene anche la fotocamera da 13 Megapixel ma la sorpresa è la camera frontale da ben 16 Megapixel. Il prezzo è decisamente invogliante per le caratteristiche.

Display :5.99

:5.99 CPU :Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 1.4 GHz Quad Core

:Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 1.4 GHz Quad Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat

Info e dettagli su Wiko View XL nella scheda tecnica.

Wiko View Prime

Wiko View Prime è più piccolo della sua versione XL ma è migliore dal punto di vista delle caratteristiche. Ha un processore migliore e ben 64 GB di memoria interna espandibile con 4 GB di RAM a disposizione.

La fotocamera principale è da 16 Megapixel e la qualità rispetto alle precedenti soluzioni è ben più presente. Un dispositivo che non fa rinunce sotto la spesa massima di 200 Euro, da tenere in forte considerazione.

Display :5.7

:5.7 CPU :Qualcomm Snapdragon 430 4x 1.4 GHz

:Qualcomm Snapdragon 430 4x 1.4 GHz RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat

Info e dettagli su Wiko View Prime nella scheda tecnica.

Wiko View 3 Italia, Smartphone, Night Blue, Android 9 Pie Display 6,26" 3GB RAM 64GB ROM, processore octa-core 2,0 Ghz, batteria 4000 Mah Li-Po, Fotocamera principale tripla 12+2+13 MP, fotocamera ant 167.90€ ► 184€ ► 250€ ►

Miglior Smartphone Wiko oltre 200€

Wiko View 2

Wiko View 2 è un device importante, è in grado di far attirare su di se l’attenzione di tutti grazie ad un design molto intrigante e al suo display borderless da 6″ con notch.

Il processore è uno Snapdragon 425 con 3 GB di RAM e 32 GB GB di memoria espandibile in grado di operare al meglio grazie al sistema operativo Android in versione 8.0 Oreo. Assolutamente valida la fotocamera da 13 Megapixel e quella frontale da 16 Megapixel nascosta nel notch. Costa giusto giusto 200 Euro e li vale tutti.

Display :6

:6 CPU :Qualcomm Snapdragon 435 1.4 GHz

:Qualcomm Snapdragon 435 1.4 GHz RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Wiko View 2 nella scheda tecnica.

Wiko View 2 Pro

Wiko View 2 Pro è la versione potenziata del View 2, la differenza c’è nel processore Snapdragon 450 con 4 GB di RAM e 64 GB GB di memoria espandibile. Altra differenza la dual camera grandangolare da 16 + 8 Megapixel, uguale quella frontale da 16 Megapixel nascosta nel notch.

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 450

:Snapdragon 450 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Wiko View 2 Pro nella scheda tecnica.

Wiko View 3 Pro

Wiko View 3 Pro è il nuovo smartphone flagship accessibile del brand. Tutto è migliorato, dal design molto più premium passando alla scheda tecnica e concludendo con la fotocamera. Il focus è sulla tripla camera con sensore principale, wide e zoom, nel notch frontale c’è una gran bella camera frontale. Il prezzo è sempre in linea con la tradizione Wiko, rapporto qualità-prezzo alto.

Display :6.3

:6.3 CPU :Helio P60

:Helio P60 RAM :6

:6 Memoria Interna :128 Espandibile

:128 Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:9 Pie

Info e dettagli su Wiko View 3 Pro nella scheda tecnica.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide: