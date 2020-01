Il mondo dei TV Box Android è in continua espansione, ci sono molte soluzioni in grado di rendere molto più flessibile la propria tv di casa.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del Miglior TV Box Android non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le proposte non sono mancate ma non tutte si possono ritenere valide.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei TV Box Android, potete saltare direttamente ai Miglior TV Box Android per fascia di prezzo:

Come scegliere i Miglior TV Box Android

Prima di scegliere i Miglior TV Box Android, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

A cosa serve un TV Box Android? Cosa deve avere un buon TV Box Android?

Risposte:

Un TV Box Android serve per rendere la propria tv smart, serve per poter godere di applicazioni anche nel proprio salotto. Da la possibilità di accedere ai migliori servizi di streaming online ed anche ai giochi del Play Store. In fin dei conti è come avere uno smartphone Android proiettato su una tv (navigazione web, social, mail, foto, video). Prima di ogni cosa c’è bisogno di un buon modulo Wi-Fi in grado di prendere per bene il segnale. Non deve mancare un buon design che permetta non solo di essere esposto senza rovinare l’ambiente ma anche di diffondere per bene il calore prodotto. Infine c’è la scheda tecnica, quella serve sopratutto se avete intenzione di giocare anche a qualche gioco.

Miglior TV Box Android

Miglior TV Box Android fino a 40€

Sofobod TX3 Mini

Una delle proposte più economiche del mercato, una delle proposte più vendute su Amazon. Vero, la scheda tecnica non è aggiornatissima ma inclusa nel prezzo viene venduta anche un telecomando (accessorio must have per questi prodotti).

AX9 MAX

Questo TV Box Android è molto interessate per la presenza di una vasta gamma di file video supportati, può riprodurre anche 4K. In confezione c’è un pratico telecomando per controllare l’interfaccia grafica. se 8 GB di memoria interna espandibile non bastano, c’è anche la versione da 16 GB.

Miglior TV Box Android 40€ – 50€

MXQ Pro

Si sale leggermente di prezzo ma le caratteristiche non sono poi così diverse. Anche in questo caso 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna e un processore Quad-Core. In confezione c’è il telecomando che può sostituire una tastiera wireless con un po’ di pazienza.

Turwell T9 RK3328

Una delle soluzioni più complete sotto la soglia dei 50 Euro. Questo TV Box Android ha 32 GB di memoria interna espandibile, 2 GB di RAM, un processore Quad-Core e un buon set di porte con USB 3.0 per un passaggio di file rapido. In box c’è anche il comodissimo telecomando.

TICTID TV BOX

Finalmente una seconda opzione possa giustificare una spesa maggiore. 32 GB di memoria interna sono abbastanza, 3 GB di RAM permettono anche un buon multitasking e la presenza di Android 7.1.2 Nougat è sicuramente una marcia in più. C’è un buon modulo Wi-Fi che dovrebbe riuscire a sfruttare per bene la banda del modem.

Miglior TV Box Android Accessori

Tastiera Wireless Mini

Una tastiera wireless è quasi necessaria per godere velocemente di tutte le funzioni del proprio TV Box Android. Questa soluzione piccolissima offre la possibilità di scrivere in maniera rapida e anche dei tasti che possono essere utilizzati per giocare ai titoli più dinamici.

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless

Volete scrivere una mail comodamente dal divano senza fare errori? Bene questa soluzione di Logitech è la migliore. Integra anche un touchpad per muoversi nell’interfaccia, è compatibile con più sistemi operativi e potrebbe essere un valido supporto anche sulla scrivania.

